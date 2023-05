Cinq communicatrices et communicateurs prometteurs remportent le 10e concours J'ai une histoire à raconter du CRSH





Des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire racontent pourquoi la recherche est importante

TORONTO, le 29 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), a annoncé les gagnantes et gagnants du concours J'ai une histoire à raconter qui célèbre son 10e anniversaire en 2023. Dans le cadre de ce concours annuel, le CRSH met les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire au défi de démontrer aux Canadiennes et Canadiens, en un maximum de trois minutes ou de 300 mots, comment les recherches qu'il finance font une différence dans la vie des Canadiennes et Canadiens. Les participantes et participants doivent présenter des histoires de recherche canadienne en sciences humaines qui contribuent à améliorer notre société et le monde. M. Hewitt a fait cette annonce au Congrès des sciences humaines 2023, qui se tient à l'Université York.

Les cinq grandes gagnantes et grands gagnants 2023 sont :

Zyrene Estallo, University of New Brunswick a partagé une histoire sur les salles de classe qui soutiennent l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'apprentissage des mathématiques, en particulier pour les élèves issus de l'immigration et des milieux autochtones.

a partagé une histoire sur les salles de classe qui soutiennent l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'apprentissage des mathématiques, en particulier pour les élèves issus de l'immigration et des milieux autochtones. Hannah Hunter , Queen's University a parlé de comment les enregistrements sonores d'oiseaux historiques peuvent nous apprendre sur les relations entre l'humain et la nature dans le passé, le présent et l'avenir.

a parlé de comment les enregistrements sonores d'oiseaux historiques peuvent nous apprendre sur les relations entre l'humain et la nature dans le passé, le présent et l'avenir. Madison Robertson , Queen's University a expliqué les impacts de la séparation involontaire des conjoints dans les maisons de soins de longue durée.

a expliqué les impacts de la séparation involontaire des conjoints dans les maisons de soins de longue durée. Richy Srirachanikorn, Concordia University a décrit les relations entre le jeu et l'apprentissage dans des jeux comme Minecraft.

a décrit les relations entre le jeu et l'apprentissage dans des jeux comme Minecraft. Jennifer Williamson , University of Calgary a partagé une histoire pour comprendre les expériences des étudiants autistes en matière de santé mentale à l'université, afin de mettre au point de meilleures mesures de soutien dans ce domaine.

Elles et ils ont été sélectionnés parmi les 25 finalistes, qui ont été choisis parmi un groupe très compétitif d'environ 200 soumissions d'étudiantes et d'étudiants provenant des quatre coins du pays. Chaque finaliste a reçu la somme 3 000 dollars et a eu l'occasion de présenter son histoire à l'événement J'ai une histoire à raconter du CRSH au Congrès, devant un public et un jury de cinq juges. Les cinq grandes gagnantes et grands gagnants reçoivent chacun un montant supplémentaire de 1 000 dollars, en reconnaissance de leur capacité exceptionnelle à communiquer leur recherche.

La recherche en sciences humaines nous aide à comprendre ce que signifie être humain et nous montre la voie vers un avenir meilleur pour toutes et tous. Si la recherche peut souvent sembler abstraite, les histoires et les récits peuvent aider à traduire des projets complexes en idées et en concepts que nous pouvons comprendre, apprécier et dont nous pouvons tirer des enseignements.

Citation

« Félicitations aux finalistes et aux gagnants de l'édition de cette année du concours J'ai une histoire à raconter! Leur créativité et leur passion repoussent les limites du savoir, et en rendant celui-ci accessible à tous, elles contribuent au développement de notre société. Les retombées que leur travail a présentement et qu'il continuera d'avoir sur le bien-être des Canadiens sont non seulement inspirantes, mais aussi prometteuses pour l'avenir de la recherche en sciences humaines au Canada. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Alors que nous célébrons le 10e anniversaire du concours J'ai une histoire à raconter, je ne saurais être plus impressionné par les histoires et les récits que ces talentueux étudiants et étudiantes du niveau postsecondaire ont partagés avec nous. Leurs compétences en communication de la recherche donnent vie à de nouvelles idées, contribuent à rendre la recherche plus accessible et démontrent l'impact de la recherche en sciences humaines aux Canadiennes et Canadiens d'une manière nouvelle et inspirante. Félicitations aux finalistes et aux cinq grandes gagnantes et grands gagnants de cette année! »

--Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)

Faits en bref

Un jury distingué a choisi les cinq grandes gagnantes et grands gagnants :

Nicola Luksic , productrice principale, CBC Radio's Ideas

, productrice principale, CBC Radio's Ideas

Sapna Mahajan , directrice, Génomique dans la société, Génome Canada

, directrice, Génomique dans la société, Génome

Pierre Normand , vice-président, Relations extérieures et communications, Fondation canadienne pour l'innovation

, vice-président, Relations extérieures et communications, Fondation canadienne pour l'innovation

Jacqueline Wallace , vice-présidente, Marketing et communications, Mitacs

, vice-présidente, Marketing et communications, Mitacs

Hannah Yakobi , vice-présidente, Communications, Institut canadien des recherches avancées

, vice-présidente, Communications, Institut canadien des recherches avancées Le concours J'ai une histoire à raconter s'adresse aux étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire qui peuvent présenter des soumissions écrites, graphiques, audio ou vidéo.

s'adresse aux étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire qui peuvent présenter des soumissions écrites, graphiques, audio ou vidéo. Cette année, l'événement a repris son format en personne lors du Congrès, après deux ans en mode virtuel en raison de la pandémie de COVID-19.

