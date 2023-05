60 ans de la Ligue des droits et libertés - Droits en mouvements - Vernissage de l'exposition et lancement de la revue





MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - Fondée le 29 mai 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) célèbre aujourd'hui même 60 ans d'existence par le vernissage de l'exposition Droits en mouvements et le lancement d'une édition spéciale de la revue Droits et libertés à l'Écomusée du fier monde à Montréal. L'exposition se tiendra jusqu'au 3 septembre 2023.

À travers une sélection d'archives de la Ligue des droits et libertés (LDL), cette exposition met en lumière les débuts de la Ligue des droits de l'homme, qui réunissait un groupe de personnes animées par la défense de la démocratie, de l'État de droit et des libertés civiles dans le Québec de la Grande Noirceur. L'une des victoires marquantes de la jeune organisation a été la vaste campagne menée pour donner naissance à la Charte des droits et libertés de la personne, adoptée en 1975. L'exposition jette aussi un éclairage sur le rôle des mouvements sociaux depuis 60 ans dans l'avancement des droits, l'évolution des luttes et surtout, la dimension profondément collective du projet de société porté par l'idéal des droits humains.

En complément de l'exposition, un numéro spécial de Droits et libertés explore les principaux champs d'intervention actuels de la LDL, à travers des textes historiques et des textes portés vers l'avenir qui présentent des réflexions à propos des luttes et de grands enjeux du monde de demain.

La Ligue des droits et libertés tient à remercier toutes les organisations qui soutiennent la réalisation de l'exposition et de la revue : Desjardins, la Caisse d'économie solidaire, la coopérative financière des entreprises collectives au Québec ; la Fondation Lucie et André Chagnon ; la Fondation Léo-Cormier ;

Inter Pares ; le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ; le Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN ; la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ; la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ); la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) ; le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM); le Centre d'histoire des régulations sociales (CHRS); le Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC) ; le Groupe d'histoire de Montréal ; Daniel Weinstock, titulaire de la Chaire Katharine A. Pearson en société civile et politiques publiques ; le Service des archives et de gestion des documents de l'UQÀM et l'Écomusée du fier monde.

Citations

« Célébrer 60 ans d'existence, c'est l'occasion de mesurer le chemin parcouru. C'est aussi celle de prendre conscience de ce qui reste encore à faire pour que toutes et tous puissent jouir de l'ensemble des droits. »

- Diane Lamoureux, commissaire de l'exposition, membre du comité de direction de la revue et membre du conseil d'administration de la LDL.

« L'histoire de la LDL est faite de reculs et d'avancées, de ressacs et de victoires. C'est une histoire de résistance, de patience, de persévérance... Cette exposition rend hommage aux groupes et aux mouvements sociaux qui ont combattu pour l'avancement des droits humains au Québec. C'est aussi un appel à la mobilisation, à la convergence des luttes et à l'engagement pour défendre la liberté, l'égalité et la justice sociale. » - Paul-Etienne Rainville, historien, commissaire de l'exposition, membre du comité de direction de la revue et membre du conseil d'administration de la LDL.

Faits saillants

La revue Droits et libertés est disponible auprès de la Ligue des droits et libertés et de quelques librairies.

Exposition Droits en mouvements

Date 29 mai au 3 septembre 2023

Lieu : Écomusée du fier monde, 2050, rue Atateken, métro Berri-UQÀM

Tarifs : 6 $ à 12 $

Horaire : Mercredi (11 h - 20 h) Jeudi et vendredi (9 h 30 - 17 h) Samedi et dimanche (10 h 30 - 17 h)

Pour information, 514 528-8444 | [email protected].

À propos de la Ligue des droits et libertés

Depuis 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) a influencé plusieurs politiques gouvernementales et projets de loi en plus de contribuer à la création d'institutions vouées à la défense et la promotion des droits humains. Elle intervient régulièrement dans l'espace public pour porter des revendications et dénoncer des violations de droits auprès des instances gouvernementales sur la scène locale, nationale ou internationale. Son travail d'analyse, de sensibilisation et de promotion est primordial pour que les droits humains deviennent la voie à suivre vers une société juste et inclusive, pour tous et toutes. Comme organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan, la LDL vise à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme.

SOURCE Ligue des droits et libertés

29 mai 2023 à 13:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :