Fermeture du pont de l'écluse et du barrage St. Andrews aux automobilistes

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont de l'écluse et du barrage St. Andrews sera fermé à la circulation automobile aux fins de travaux de remplacement du tablier pendant la période...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la sortie no 53 menant de l'autoroute 20 (du Souvenir) en direction ouest au boulevard des Sources sera fermée à la circulation du 2 au 5 juin 2023. Cette...

Desgagnés prend de l'expansion en se portant acquéreur des activités de Services Maritimes Valport inc. (Valport), une entreprise spécialisée dans la manutention et entreposage de cargaison située au Port de Valleyfield. La transaction est effective...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la bretelle de l'échangeur Saint-Pierre menant du pont Honoré-Mercier vers l'autoroute 20 en direction ouest (vers Dorval et l'aéroport) sera fermée au cours de...

Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, annonce que la Toronto Transit Commission (TTC) lui a octroyé un contrat pour une commande de base de 124 LFSe+, avec une commande additionnelle...