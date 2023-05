Avis aux médias - Manon Massé et Etienne Grandmont remettent des médailles de l'Assemblée nationale aux organismes responsables des sites de consommation supervisée





QUÉBEC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et le député de Taschereau, Etienne Grandmont, feront une remise de médailles de l'Assemblée nationale aux sites de consommation supervisée (SCS) de Québec et de Montréal pour leur travail important dans nos communautés en matière de santé et de sécurité publique, mais surtout car leurs équipes sauvent des vies au quotidien.

Prendront la parole lors de la remise de médailles :

Maureen Guthrie , SCS Interzone à Québec

, SCS Interzone à Québec Louis Letellier de St-Just , président CACTUS à Montréal

, président CACTUS à Montréal Alexandra Pontbriand , SCS Spectre de rue à Montréal

, SCS Spectre de rue à Montréal Martin Pagé, SCS Dopamine à Montréal

Julien Montreuil , SCS mobile L'Anonyme à Montréal

Il y aura une période de questions pour les médias et il sera également possible de faire des entrevues individuelles.

Les médias intéressés pourront prendre des images à l'Interzone (situé de l'autre côté de la rue au 60, rue Saint-Vallier Est, Québec) à 12h alors que l'espace est fermé au public.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 30 mai 2023

Heure: 11h30

Lieu: Le Dôme au Centre Jacques-Cartier (421, boulevard Langelier, Québec)

Veuillez confirmer votre présence auprès de Simone Lirette.

29 mai 2023 à 13:29

