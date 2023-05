DESGAGNÉS PREND DE L'EXPANSION EN SE PORTANT ACQUÉREUR DES ACTIVITÉS DE VALPORT





QUÉBEC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Desgagnés prend de l'expansion en se portant acquéreur des activités de Services Maritimes Valport inc. (Valport), une entreprise spécialisée dans la manutention et entreposage de cargaison située au Port de Valleyfield. La transaction est effective le 26 mai 2023.

Desgagnés et la Société du Port de Valleyfield, un acteur majeur dans la réalisation de cette acquisition, ont également conclu un partenariat à long terme visant la location des installations et infrastructures portuaires. Cette entente établit les bases d'une approche collaborative pour des projets et initiatives de développement communs.

Les philosophies d'affaires de Valport et de Desgagnés, appuyées de celle du Port de Valleyfield, s'unissent avec l'objectif de continuer à bâtir des relations de confiance, particulièrement avec les employés, ainsi qu'avec l'ensemble des parties prenantes et des clients afin d'être à l'écoute de leurs besoins et leur offrir des services à valeur ajoutée.

Frank Dunn, le fondateur de Valport, continuera à s'impliquer à titre de consultant, le temps d'assurer une transition harmonieuse pour les clients.

Les activités de manutention et entreposage continueront d'être effectuées sous l'identité commerciale « Valport » qui est déjà bien reconnue dans l'industrie. Ce regroupement des forces permettra de mettre à profit l'expertise des deux entreprises afin de contribuer au développement de l'organisation, du Port et de la grande région de Valleyfield.

À propos de Desgagnés

Desgagnés, dont le siège social est à Québec, se spécialise depuis le 19e siècle dans le transport maritime, incluant aujourd'hui le vrac liquide, les marchandises générales, le vrac solide et les passagers; ses activités s'étendent également à la location et à l'opération de grues et de machinerie lourde. Desgagnés possède et exploite une flotte de navires qui sillonnent le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent, l'Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. www.desgagnes.com

À propos de Valport

Valport est spécialisée dans les opérations d'arrimage et de terminal et offre à ses clients une expérience unique via ses services de manutention de cargaison novateurs et concurrentiels, répondant aux demandes les plus exigeantes en matière de logistique. Ce faisant, Valport contribue au développement du Port de Valleyfield ainsi qu'à celui de la communauté. www.valport.ca

À propos de la Société du Port de Valleyfield

Inauguré le 23 juin 1966, le Port de Valleyfield occupe 465 000 mètres carrés à l'extrémité sud du parc industriel et portuaire Perron à Salaberry-de-Valleyfield, à 70 kilomètres au sud-ouest de Montréal. Il est le seul port autonome sous gestion municipale au Canada et se spécialise dans le transbordement et la manipulation du vrac liquide et solide, des marchandises générales et dans les projets sur mesure. www.portvalleyfield.com

