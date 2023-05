Alerte aux investisseurs : Usurpation de l'identité de l'OCRCVM





Soyez un investisseur averti - Ne vous laissez pas berner par des fraudeurs qui se font passer pour des courtiers.

TORONTO, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR) met en garde les investisseurs canadiens contre des escrocs qui se font passer pour l'ancien Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) dans des communications frauduleuses liées à l'arbitrage. Le nouvel OAR ne vous demandera jamais de lui fournir une copie de votre passeport, de votre carte d'identité, l'adresse de votre portefeuille bitcoin, ni aucun fonds.

Le nouvel OAR constate une hausse des stratagèmes d'usurpation d'identité. Dans leurs communications avec les investisseurs, les fraudeurs se font passer pour des organismes de réglementation, prétendent être associés à des sociétés légitimes ou se font passer pour des personnes physiques inscrites. Si vous soupçonnez des activités inhabituelles, confirmez toujours de façon indépendante l'identité de la personne qui s'adresse à vous par téléphone ou par courriel. Parfois, le nom indiqué est celui d'une personne physique, et seul un faux domaine de courriel ou numéro de téléphone permet de détecter la fraude. Ne vous fiez pas à des renseignements non sollicités, effectuez vos propres recherches en ligne et communiquez directement avec la personne et l'organisation concernées pour confirmer que ce sont elles qui ont communiqué avec vous.

Les fraudeurs tentent d'imiter des organisations et des professionnels légitimes. Ils peuvent envoyer des courriels frauduleux pour demander des renseignements personnels et financiers. Ces courriels sont appelés courriels d'hameçonnage. Veillez à supprimer ces courriels et ne cliquez jamais sur les liens qu'ils contiennent. Ils contiennent souvent des virus nuisibles qui peuvent infecter votre ordinateur et dérober des renseignements de nature délicate.

Les investisseurs doivent aussi vérifier les antécédents, les compétences et le dossier disciplinaire, le cas échéant, des conseillers en placement inscrits auprès du nouvel OAR ou des ACVM en consultant gratuitement le rapport Info-conseiller concernant les conseillers inscrits chez des courtiers en placement ou le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province et le Centre antifraude du Canada.

