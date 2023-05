Le Canada soutient la création rapide de logements dans le Nord du Manitoba





WINNIPEG, MB, le 29 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député fédéral de Winnipeg-Sud, ont annoncé un investissement de 13,3 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cette somme permettra de financer la construction de 78 logements pour les Autochtones du Manitoba.

Les nouveaux logements font partie de 5 projets distincts dans le Nord du Manitoba : Lynn Lake, Nelson House 170, Opaskwayak Cree Nation 21E, Oxford House 24, et Wasagamack.

Le financement fourni pour ces ensembles est le suivant :

Un montant de 5 883 439 $ pour construire 15 logements à Lynn Lake .

. Un montant de 535 114 $ pour construire 2 logements à Nelson House 170.

170. Un montant de 4 839 285 $ pour construire 50 logements à Opaskwayak Cree Nation 21E.

Un montant de 900 000 $ pour construire 6 logements à Oxford House 24.

24. Un montant de 1 169 312 $ pour construire 5 logements à Wasagamack.

L'ICRL fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Citations :

« Pour le gouvernement canadien, aucune relation n'est plus importante que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi nous créons des logements dans les collectivités autochtones du Nord du Manitoba grâce à des projets comme ceux annoncés aujourd'hui. Ces nouveaux logements contribueront grandement à fournir un chez-soi sûr à des personnes et à des familles vulnérables. Ils permettront aussi d'éliminer les obstacles uniques auxquels font face les communautés des Premières Nations au Manitoba. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous travaillons avec des partenaires autochtones pour veiller à ce que les communautés autochtones aient accès à des logements qui répondent à leurs besoins. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'Initiative pour la création rapide de logements de notre gouvernement favorise un sentiment d'appartenance en offrant des logements aux personnes dans le besoin. Le logement joue un rôle essentiel en renforçant les collectivités et en jetant les bases pour la réussite des générations futures. En investissant dans le logement abordable, nous pouvons aider les personnes et les familles à s'épanouir et à contribuer au bien-être de leurs collectivités. » - Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député fédéral de Winnipeg-Sud

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Lancée en 2020, l'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre de créer plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

29 mai 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :