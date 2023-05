Reconnaissance du test PTE Academic pour les visas canadiens Volet direct pour les études





LONDRES, le 29 mai 2023 /CNW/ - Pearson , la plus grande société d'apprentissage au monde, a reçu aujourd'hui l'approbation d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour que le test PTE Academic soit reconnu pour toutes les demandes du Volet direct pour les études (VDE).

Le test PTE Academic sera reconnu par IRCC pour les demandes du VDE à compter du 10 août 2023.

Cette approbation fait suite à la reconnaissance par IRCC, plus tôt cette année, du test PTE Core comme preuve de la maîtrise de l'anglais pour l'obtention de la résidence permanente ou de la citoyenneté canadienne.

Le Volet direct pour les études (VDE) est un processus accéléré de délivrance de permis d'études pour les étudiants d'Antigua-et-Barbuda, du Brésil, de Chine, de Colombie, du Costa Rica, de l'Inde, du Maroc, du Pakistan, du Pérou, des Philippines, du Sénégal, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de Trinité-et-Tobago et du Viêt Nam qui souhaitent étudier au Canada.

Les plus récentes données d'IRCC pour 2022 montrent que le Canada a atteint un sommet sur le plan des étudiants étrangers. À la fin du mois d'octobre, IRCC avait traité plus de 750 300 demandes de permis d'études pour l'année civile 2022.

Les gouvernements du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande acceptent déjà le test PTE Academic pour toutes les demandes de visa. Le test PTE Academic est également reconnu par des milliers d'universités au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le test PTE peut être passé dans plus de 400 centres PTE dans 118 pays.

Voici la déclaration d'Andy Bird, chef de la direction de Pearson : « Le Canada représente un endroit idéal pour les étudiants : des universités fantastiques, des paysages magnifiques, ainsi qu'une culture et une vie nocturne passionnantes. Le test PTE Academic étant désormais reconnu aux fins du VDE, je suis ravi que Pearson puisse aider encore plus de candidats à concrétiser leur rêve d'étudier au Canada.

Cette reconnaissance arrive juste après l'approbation du test PTE Core à des fins de migration économique canadienne plus tôt cette année et reflète notre détermination à faire du test PTE le test de choix pour tous ceux qui veulent vivre, travailler ou étudier à l'étranger. »

Le test PTE associe l'expertise humaine et les plus récentes technologies de l'intelligence artificielle (IA) pour offrir un test de compétence linguistique en anglais qui est à la fois impartial et très précis. La technologie d'IA servant à la notation et à la collecte de données biométriques offre des mesures de sécurité renforcées. Le test PTE est donné par Pearson VUE, l'entreprise de tests informatisés de Pearson.

De plus, les personnes qui passent le test peuvent s'inscrire en ligne jusqu'à 24 heures à l'avance, profiter toute l'année des créneaux du centre d'examen mondial et recevoir leurs résultats en moyenne dans un délai de 1,3 jour.

Les tests PTE Academic passés avant le 10 août seront admissibles au VDE à condition d'être soumis après cette date et de tomber dans la période d'expiration stipulée par IRCC. On invite les candidats à vérifier les directives d'IRCC en la matière.

