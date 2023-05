Hanersun classé fabricant de modules PV de niveau 1 avec sa technologie 600 W+





NANJING, Chine, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Cette semaine, le très reconnu BloombergNEF (BNEF) a publié sa liste de niveau 1 (des fabricants de modules PV de premier ordre) pour le deuxième trimestre de 2023. Hanersun a été nommé avec succès sur la liste en raison de ses produits de grand format et hautement efficaces 600 W+, de sa crédibilité de marque en croissance constante et de sa solide viabilité bancaire.

BNEF est un fournisseur mondial de recherche et d'informations sur l'énergie, et ses rapports d'évaluation sont une référence essentielle pour les études sur le secteur international des nouvelles énergies et un modèle pour l'industrie des fabricants de panneaux. Par conséquent, le classement BNEF de niveau 1 est souvent utilisé comme référence juste, objective et hautement crédible pour l'analyse de l'industrie. Les institutions financières internationales le reconnaissent largement en raison de ses critères rigoureux.

Hanersun est bien connu pour ses modules 600 W+ ultrapuissants et est déjà devenu un fabricant majeur de modules bifaciaux 600 W+ depuis 2021. Début 2023, Hanersun a lancé les modules à haut rendement de la série HITOUCH 6N, qui combinent le 210 et la technologie TOPCon et atteignent une puissance de sortie de 700 W, idéale pour les grandes centrales au sol.

Le classement de Hanersun parmi les principaux fabricants mondiaux de modules PV est le résultat de plusieurs années de quête continue d'innovation technologique et de mise à niveau des produits. En même temps, le classement au niveau 1 reflète la haute reconnaissance des modules Hanersun par les institutions de recherche professionnelles internationales et contribuera à améliorer la visibilité et l'influence de la marque Hanersun à l'échelle mondiale.

À l'avenir, Hanersun continuera de produire des produits solaires efficaces et écoénergétiques grâce à l'optimisation des coûts et à l'itération de la technologie afin de contribuer davantage à un monde propre et bas carbone.

29 mai 2023 à 11:56

