LES PRODUCTEURS DE GRAINS SOULIGNENT LE BILAN 2022 POSITIF DE LA POLITIQUE BIOALIMENTAIRE ET RÉITÈRENT LA NÉCESSITÉ DE MISER SUR UNE APPROCHE VISIONNAIRE À LONG TERME POUR ACCÉLÉRER LE VIRAGE AGROENVIRONNEMENTAL





LONGUEUIL, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) accueillent avec intérêt le bilan somme toute positif pour 2022 de la politique bioalimentaire du Québec qu'a dressé vendredi dernier le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, à l'occasion de la 4e rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire 2018-2025 -- à laquelle participaient les PGQ. Néanmoins, pour que les effets positifs observés sur le virage agroenvironnemental se pérennisent, les PGQ enjoignent au gouvernement de développer une politique visionnaire à long terme pour soutenir les producteurs.

«?Nous tenons à souligner les retombées positives engendrées par la Politique bioalimentaire du Québec pour l'année 2022, notamment sur les plans du virage écologique en agriculture et de l'autonomie alimentaire de la province. Nous constatons que les mesures mises en place par le gouvernement contribuent à développer un secteur bioalimentaire durable et florissant. Rappelons qu'il est essentiel que l'État soutienne adéquatement les producteurs pour leur permettre de poursuivre la modernisation de leurs pratiques agroenvironnementales, tout en restant compétitifs. L'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales agit, en partie, en ce sens. Toutefois, les PGQ sont d'avis que pour maintenir la mobilisation des producteurs qui investissent leurs propres ressources dans le développement de pratiques durables exemplaires, le gouvernement se doit de développer une approche visionnaire sur le long terme, s'accompagnant d'une aide financière pérenne, afin de consolider la confiance des producteurs et de maintenir leur engagement?», affirme M. Christian Overbeek, président des PGQ.

À cet effet, nous rappelons que le parti formant le gouvernement avait pris l'engagement électoral de bonifier de 50 millions de dollars les enveloppes de rétribution des pratiques environnementales en agriculture. Des sommes qui permettraient d'offrir à court terme une continuité dans l'aide aux producteurs, le temps qu'une vraie politique soit mise en place.

Par ailleurs, les PGQ tiennent à souligner que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec reconnaît l'importance des exportations agricoles pour le développement économique prospère du Québec. Une position avec laquelle les PGQ sont en concordance considérant que l'exportation d'une partie de nos grains vers les marchés extérieurs contribue à la vitalité de notre secteur.

Le ministre Lamontagne a aussi avancé qu'il sera important qu'un dialogue ait lieu entre les producteurs et les consommateurs afin que tous deux développent une meilleure compréhension des défis auxquels chacun fait face. Une proposition saluée par les PGQ qui y voit l'occasion de bâtir une relation durable et constructive avec les consommateurs.

Localement, la production de grains participe également à l'atteinte de l'autonomie alimentaire de la province en soutenant tout le secteur agricole québécois.

