AVIS DE CONVOCATION - CONFÉRENCE SUR L'AVENIR DU VAPOTAGE AU QUÉBEC





QUÉBEC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Afin de souligner la Journée mondiale du vapotage (World Vape Day), la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) et l'Alliance des boutiques de vapotage du Québec organisent, demain le 30 mai, la conférence L'avenir du vapotage au Québec.

Cette conférence sera l'occasion de discuter de l'avenir du vapotage au Québec alors que le gouvernement du Québec s'apprête à bannir les saveurs dans le vapotage. Si le gouvernement va de l'avant avec ce projet, cela privera le million de Québécois toujours fumeurs d'un moyen reconnu et efficace pour arrêter de fumer en plus de détruire toute l'industrie du vapotage causant ainsi la fermeture de plus de 400 boutiques au Québec.

Cette conférence promet d'être très intéressante puisque plusieurs conférenciers de renom y prendront la parole tels : le Dr Gaston Ostiguy, Martine Robert, infirmière spécialisée en tabacologie, David Sweanor et les conférenciers internationaux Clive Bates et Chris Russell.

Nous voulons par la présente, inviter les médias, qui le désir, à y participer.

Quand : le mardi 30 mai Heure : 13h à 16h Où : Hôtel Château Laurier à Québec,

1220 Pl. George-V Ouest, Québec, Québec G1R 5B8

Confirmation : [email protected]

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

29 mai 2023 à 11:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :