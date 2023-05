Duclos Laval Chrysler Dodge Jeep Ram inc. plaide coupable

Pearson, la plus grande société d'apprentissage au monde, a reçu aujourd'hui l'approbation d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour que le test PTE Academic soit reconnu pour toutes les demandes du Volet direct pour les études (VDE)....

L'Office de la protection du consommateur annonce que Duclos Laval Chrysler Dodge Jeep Ram inc. a plaidé coupable, le 9 mars 2023, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) et de son règlement. L'entreprise...