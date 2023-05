Les véhicules électriques à énergie nouvelle du district de Gangbei de la ville de Guigang pénètrent le marché de « océan bleu » de l'ANASE





GUIGANG, Chine, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, Guangxi Guigang Fushuai Electric Vehicle Co., Ltd. et PT. DFU INTERNATIONAL INDONESIA ont signé le premier lot de contrats d'achat directionnel pour 20 000 véhicules électriques à énergie nouvelle à Jakarta, en Indonésie. Crystal Huang, PDG of PT. DFU INTERNATIONAL INDONESIA, a déclaré que, portés par la vague mondiale de développement écologique, les véhicules électriques à énergie nouvelle du district de Gangbei de la ville de Guigang contribueraient de manière positive aux déplacements des habitants et au développement écologique et à faible émission de carbone à l'échelle mondiale.

Avec l'ouverture de la tournée d'exposition à l'étranger de la 20e exposition Chine-ANASE cette année, les véhicules électriques à énergie nouvelle du district de Gangbei sont apparus à Singapour, aux Philippines, au Laos et dans d'autres pays, et les entreprises automobiles ont échangé et négocié face à face avec les entreprises et les résidents locaux, entrant ainsi dans une période d'expansion globale du marché. Selon le département de la publicité du district de Gangbei, municipalité de Guigang, l'émergence sur le marché de l'ANASE s'explique par la compétitivité industrielle promue par le district de Gangbei depuis de nombreuses années.

En 2015, le district de Gangbei a planifié la construction d'une base de production de véhicules électriques à énergie nouvelle Chine-ANASE. À l'heure actuelle, la base a introduit plus de 100 entreprises nationales bien connues de produits automobiles finis, telles que Emma, Luyuan, Tailg, Lima, Zuboo et OPAI, ainsi que des entreprises de soutien telles que Haopai et Feineng. Plus de 50 entreprises ont été achevées et mises en production, formant une capacité de production annuelle de 5 millions de véhicules électriques à deux roues, 500 000 véhicules électriques à trois roues et 5 millions de pièces de véhicules électriques, avec un taux de correspondance locale de 80 %. La concentration des marques, le taux de correspondance des pièces et le niveau d'intelligence sont parmi les plus élevés du pays.

Les entreprises de véhicules électriques du district de Gangbei disposent d'une gamme complète de produits d'excellente qualité, comprenant plus de 100 modèles tels que des bicyclettes électriques, des cyclomoteurs électriques et des motos électriques à grande vitesse, qui sont à la pointe de l'industrie en termes d'autonomie de la batterie, de sécurité, d'intelligence et d'économie d'énergie. Le niveau d'essai du centre d'essai de qualité des produits de véhicules électriques à énergie nouvelle de Guangxi, qui relève de sa compétence, est l'un des plus élevés du pays. En 2022, la valeur de production des véhicules électriques à énergie nouvelle dans le district de Gangbei a augmenté de 99,3 %, et la valeur de production totale de l'ensemble de la chaîne industrielle a dépassé 21 milliards de yuans chinois.

En 2022, avec des produits de haute qualité et à bas prix et en profitant des opportunités du RCEP, de l'accord Chine-ANASE et d'autres accords commerciaux, le volume des exportations de la base de production de véhicules électriques à énergie nouvelle Chine-ANASE a atteint plus de 8,7 millions de dollars. Guangxi est la seule province chinoise reliée à l'ANASE par terre et par mer, et c'est l'accès le plus pratique à la mer dans le sud-ouest de la Chine. Guigang est située dans le sud-est du Guangxi, avec des voies ferrées à grande vitesse, des voies express et des voies navigables de haute qualité, et plus de 100 trains à grande vitesse qui transitent par Guigang chaque jour. La voie navigable Xijiang Golden Waterway traverse l'ensemble du territoire, et les navires de 3 000 tonnes peuvent naviguer toute l'année et atteindre directement le Guangdong, Hong Kong et Macao en 30 heures. Le port de Guigang, qui relève de sa juridiction, est le premier port fluvial de 100 millions de tonnes du système de la rivière des Perles, et c'est l'une des voies les plus pratiques pour l'exportation de matériaux du sud-ouest de la Chine vers Hong Kong, Macao et les pays de l'ANASE. À l'heure actuelle, les véhicules électriques à énergie nouvelle du district de Gangbei ont été exportés vers l'Inde, la Thaïlande, les Pays-Bas, le Népal, le Pérou, le Costa Rica et Madagascar.

Lien vers l'image : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440964

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2086779/NEV.jpg

29 mai 2023 à 10:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :