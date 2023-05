IRCC approuve le CAEL et le CELPIP, des examens généraux admissibles au Volet direct pour les études





Les étudiants étrangers peuvent maintenant choisir des examens de compétence linguistique en anglais faits au Canada pour présenter une demande de permis d'études dans le cadre du Volet direct pour études.

VANCOUVER (C.-B.), 29 mai 2023 /CNW/ - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé qu'à compter du 10 août 2023, le processus de permis d'études accéléré du Volet direct pour les études (VDE) acceptera les résultats de l'examen Canadian Academic English Language (CAEL) de Prometric et du Programme canadien d'évaluation des compétences linguistiques en anglais - Général (CELPIP - General) effectués dans un centre d'examen.

« Nous accueillons favorablement les changements apportés au Volet direct pour les études et nous avons hâte d'appuyer davantage d'étudiants qui souhaitent vivre, travailler et étudier au Canada grâce à nos examens généraux CAEL et CELPIP. Ces produits ont été mis au point ici même au Canada et font déjà partie intégrante des plans d'immigration et d'étude de nombreuses personnes », a déclaré Michael Holaday, vice-président, développement des affaires, chez Prometric.

Avec des milliers de tests effectués chaque année, le CELPIP - Général est un examen de compétence linguistique en anglais approuvé pour les demandes de statut de résident permanent du Canada depuis 2009. L'approbation du CAEL offrira un choix supplémentaire aux demandeurs éventuels du VDE et est déjà acceptée par plus de 180 établissements d'enseignement canadiens.

Élaboré en 1987 par des experts en évaluation et en linguistique de l'Université Carleton, le CAEL combine des évaluations en lecture, en rédaction et en écoute à des compétences en expression orale au moyen de tâches langagières informatisées. Il est conçu pour refléter le contexte académique canadien, reproduire l'expérience de première année en classe et démontrer aux étudiants les capacités nécessaires pour réussir dans le milieu postsecondaire canadien.

Soutenant plus de 7 millions de personnes chaque année dans des centres d'examen de plus de 180 pays, Prometric est un chef de file dans la fourniture de solutions d'évaluation et d'examens axées sur la technologie à un grand nombre d'organismes de délivrance de permis et de certification et d'établissements d'enseignement parmi les plus reconnus au monde, ainsi qu'à des organismes gouvernementaux. Dans le cadre du portefeuille de Prometric, CAEL et CELPIP sont bien placés pour tirer parti de la portée mondiale, de l'expérience à l'avant-garde de l'industrie, de l'expertise, des ressources et de l'orientation client de l'entreprise.

Les examens généraux CAEL et CELPIP sont actuellement administrés dans des centres d'examen au Canada et à l'étranger, y compris dans les pays du VDE, soit l'Inde, la Chine et les Philippines.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Michael Holaday

Vice-président, Développement des affaires

[email protected]

Personne-ressource pour les médias :

Brooke Smith

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039886/Prometric_Logo.jpg

SOURCE Prometric

29 mai 2023 à 10:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :