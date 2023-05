Louise Binet reçoit le prix Louis-Hébert 2023 de l'Ordre des pharmaciens du Québec





MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - C'est dans le cadre de la soirée gala de l'Ordre des pharmaciens du Québec, qui se déroulait à Beaupré, le 26 mai, que le prix Louis-Hébert, plus haute distinction de l'Ordre, a été remis en cette année 2023 à Louise Binet.

Pharmacienne propriétaire depuis plus de quarante ans, Louise Binet a toujours été une femme qui entreprend, persévère et ne craint pas de relever des défis. La destruction de sa pharmacie, en 1991, lors des inondations qui frappèrent la Beauce, en est une preuve éloquente. Face à la perte de ce qui représentait dix ans de travail et d'efforts, Louise Binet ne s'est pas découragée, elle a reconstruit plus grand, et en est sortie la tête haute. Ce qui lui donne cette énergie? Le souci de ses patients et de ses patientes, ainsi que de toutes les personnes qui ont besoin d'elle.

Un engagement constant

Plusieurs ont pu compter sur la bienveillance et sur l'humanité de Louise Binet au fil des ans. Très engagée pour sa communauté, elle s'est impliquée dans de nombreuses causes : co-fondatrice du club Parentaide en faveur des familles en difficulté, membre organisatrice du projet multisports de Beauceville, vice-présidente de Prisme Hébergement, une structure visant la réinsertion des patients souffrant d'un trouble mental, mécène de la chambre de fin de vie du CHSLD de Beauceville, d'ailleurs nommée « Marie-Ben » en mémoire de ses propres parents, accompagnatrice lors de la pandémie, où elle a offert à tout son personnel une formation pour faire face à l'angoisse et à l'anxiété... Deux vies vécues en une seule, et deux vies dédiées à autrui, ce qui lui a d'ailleurs valu d'obtenir en 2018 le prix Carrière exceptionnelle, remis par l'AQPP.

Cultiver le bien, faire fleurir le mieux

Outre son engagement caritatif, Louise Binet a également consacré énormément de temps à la formation des professionnel(le)s de la santé, avec pour objectif d'innover et d'améliorer les pratiques. Co-fondatrice du Club de lecture et des Déjeuners-conférences, ces deux structures permettent aux pharmaciens et aux médecins de suivre une formation continue sur l'actualité du domaine de la santé, et de rester à la pointe de l'information. Elle a également donné de nombreuses conférences au long de sa carrière sur des sujets variés tels que le diabète, l'arthrite, les troubles respiratoires, la cessation du tabagisme, et bien d'autres.

En toute circonstance, le bien-être de ses patients demeure son horizon. L'Ordre est honoré de compter parmi ses membres une personne aussi exceptionnelle que Louise Binet, et lui remet avec fierté le prix Louis-Hébert!

Visionnez la vidéo hommage de Louise Binet ici.

Prix Louis-Hébert

Le prix Louis-Hébert souligne la carrière d'un membre actuel ou d'un(e) ancien(ne) membre de l'Ordre qui s'est distingué(e) de façon soutenue par son engagement envers la profession, son rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur de son milieu d'exercice, son éthique élevée, ce qui en fait un modèle de référence pour la profession.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmacien(ne)s.

