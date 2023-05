TRAVAUX PRÉVUS EN 2023 - Suivi des projets au lac des Trente et Un Milles





GATINEAU, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - La Direction de la gestion de la faune de l'Outaouais du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) effectuera, au cours des prochains mois, d'importants travaux de suivi au lac des Trente et Un Milles.

Pour assurer la sécurité de tous, le Ministère demande de rester à au moins 50 mètres de toute bouée orange et de ne pas déplacer les engins de capture et les instruments scientifiques. La collaboration et la vigilance des villégiateurs, pêcheurs et résidents sont demandées pour éviter de nuire aux projets en cours.

Évaluation de la pêche sportive

Du 5 mai au 17 septembre 2023, des équipes du MELCCFP procéderont à une évaluation de la pêche sportive. Pendant la saison de pêche, les employés du Ministère aborderont les pêcheurs pour obtenir des informations notamment sur l'effort de pêche, les espèces et la taille des poissons capturés. Ils évalueront également la fréquentation du plan d'eau.

Suivi des frayères à éperlans

L'une des deux proies préférées du touladi étant l'éperlan arc-en-ciel, le Ministère souhaite valider les zones, la période et les conditions de fraie de l'espèce. Depuis le 20 avril dernier, des employés du MELCCFP ont installé des plaques de céramique et des briques dans un certain nombre de ruisseaux qui se jettent dans le lac des Trente et Un Milles. Il importe de ne pas retirer ou déplacer ces plaques et ces briques.

Communautés de poissons dans les herbiers aquatiques

Du 7 au 18 août 2023, une équipe du MELCCFP évaluera la composition des herbiers de plantes aquatiques et y installera des engins de capture. L'équipe tentera de réduire au minimum la production et la propagation de boutures lors de la caractérisation. Cette étape est essentielle pour estimer la masse des différentes espèces de plantes qui composent chaque herbier.

Des filets-trappes sous forme de grosses cages, des systèmes de collecte d'invertébrés et des instruments de mesure seront installés dans les herbiers et identifiés à l'aide de bouées orange.

Suivi de la biodiversité

Dans le cadre du Réseau de suivi de la biodiversité du Québec, la température du lac est suivie à l'aide d'une chaîne verticale de thermographes installée sous une bouée orange submergée. Cette chaîne est présente toute l'année et située entre l'île Grant et l'île aux Bleuets (46° 11' 34,1" N; 75° 48' 35,5" O).

En août, des prélèvements d'eau seront effectués pour évaluer la diversité de la communauté de poissons à partir de l'ADN environnemental et la qualité de l'eau pour les poissons. La communauté de zooplancton sera également caractérisée à l'aide de filets à plancton.

Évaluation de l'état de la population de touladis

Du 20 au 29 septembre, la collaboration des villégiateurs, pêcheurs et résidents du lac des Trente et Un Milles est également sollicitée pour qu'ils évitent de s'aventurer à moins de 50 mètres de toute bouée orange sur le lac. Durant cette période, le Ministère procédera à des inventaires de l'ensemble de la population de poissons du plan d'eau, dont le touladi. Des filets maillants et des nasses seront installés à différentes profondeurs.

