Le discours d'ouverture de Supermicro COMPUTEX dévoile la stratégie Accelerate Everything de l'entreprise en matière d'innovation de produits, d'échelle de fabrication et de technologie verte





Charles Liang, fondateur et PDG de Supermicro, sera rejoint par Jensen Huang, PDG de NVIDIA, et d'autres personnalités du secteur pour présenter les développements visant à accélérer les charges de travail du Cloud, de l'IA, de périphérie et du stockage, les investissements visant à stimuler la fabrication au format rack, et les innovations visant à réduire l'impact environnemental des centres de données d'aujourd'hui grâce aux technologies d'informatique verte

SAN JOSE, Californie et TAIPEI, Taïwan, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq : SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour le cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, continue d'offrir des solutions informatiques pour diminuer l'impact environnemental des centres de données modernes d'aujourd'hui. Supermicro fait progresser la technologie dans des domaines critiques tels que la conception de produits, l'informatique verte, la fabrication et l'intégration au format rack, ce qui permet aux organisations de devenir productives et de réduire rapidement leur consommation d'énergie.

« Notre objectif d'informatique verte permet à Supermicro de concevoir et de fabriquer des serveurs et des systèmes de stockage de pointe avec les dernières technologies de CPU et de GPU de NVIDIA, Intel et AMD qui réduisent la consommation d'énergie », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Notre option innovante de refroidissement liquide au format rack permet aux entreprises de réduire les dépenses liées à la consommation d'énergie dans les centres de données jusqu'à 40 %. Nos serveurs GPU populaires avec le serveur NVIDIA HGX H100 8-GPU continuent d'être très demandés pour les charges de travail d'IA. Nous élargissons nos offres de solutions avec des serveurs innovants qui utilisent la super puce NVIDIA Grace CPU et nous travaillons en étroite collaboration avec NVIDIA pour mettre sur le marché des serveurs économes en énergie pour l'IA et d'autres industries. Notre capacité de production mondiale est de 4 000 racks aujourd'hui et de plus de 5 000 dans le courant de l'année »

Supermicro dispose du portefeuille le plus complet pour prendre en charge les charges de travail de l'IA et d'autres secteurs verticaux. Ces systèmes innovants comprennent des systèmes de montage en rack à un ou deux sockets basés sur les processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération et les processeurs AMD EPYC de 4ème génération dans les facteurs de forme 1U, 2U, 4U, 5U et 8U prenant en charge 1 à 10 GPU, ainsi que les systèmes SuperBlade® à densité optimisée prenant en charge 20 GPU NVIDIA H100 dans un boîtier 8U, et les systèmes SuperEdge conçus pour les environnements IoT et de périphérie. Les systèmes de stockage E3.S Petascale nouvellement annoncés offrent des performances, une capacité, un débit et une endurance significatifs lors de l'entraînement sur de très grands ensembles de données d'IA, tout en conservant une excellente efficacité énergétique.

Une nouvelle famille de produits basée sur la super puce CPU NVIDIA Grace sera bientôt disponible. Ces nouveaux serveurs contiendront chacun 144 coeurs avec deux CPU reliés par une connexion de 900 Go/sec, ce qui permettra d'obtenir des applications d'IA très réactives et celles qui nécessitent des réponses à très faible latence. Avec le CPU fonctionnant à 500 W TDP, ce système réduira la consommation d'énergie pour les charges de travail natives au cloud et la prochaine génération d'applications d'IA.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/2U/ARS-221GL-NR

Avec la prolifération des applications d'IA, la demande de serveurs haut de gamme conçus pour l'IA augmente, ce qui pose de nouveaux défis aux fournisseurs de systèmes qui doivent intégrer les derniers CPU et GPU. Le serveur GPU Supermicro le plus avancé intègre deux CPU et jusqu'à huit GPU NVIDIA HGX H100, qui sont disponibles avec une option de refroidissement liquide, réduisant ainsi l'OPEX.

« NVIDIA travaille en étroite collaboration avec Supermicro pour apporter rapidement des innovations aux nouveaux modèles de serveurs afin de répondre aux besoins des clients les plus exigeants », a déclaré Ian Buck, vice-président de l'hyperscale et du HPC chez NVIDIA. « Avec les serveurs Supermicro équipés de supers puces Grace CPU qui seront bientôt livrés et les GPU H100 qui gagnent du terrain dans le monde entier, nous travaillons ensemble pour apporter l'IA à un large éventail de marchés et d'applications. »

Afin de réduire le coût total de possession pour les clients, Supermicro soutient la nouvelle architecture de référence NVIDIA MGX qui se traduira par plus d'une centaine de configurations de serveurs pour une gamme d'applications AI, HPC et Omniverse. Cette architecture de référence modulaire comprend des CPU, des GPU et des DPU et est conçue pour plusieurs générations de processeurs.

Supermicro intégrera également la dernière technologie réseau de NVIDIA, la plateforme réseau NVIDIA Spectrumtm-X, dans une large gamme de solutions. Cette plateforme est la première conçue spécifiquement pour améliorer les performances et l'efficacité des clouds d'IA basés sur Ethernet. Spectrum-X repose sur des innovations réseau alimentées par le couplage étroit du commutateur Ethernet NVIDIA Spectrum-4 plus l'unité de traitement des données (DPU) NVIDIA BlueField®-3. Cette technologie révolutionnaire permet de multiplier par 1,7 les performances globales de l'IA et l'efficacité énergétique, ainsi que des performances constantes et prévisibles dans les environnements multi-locataires.

L'informatique verte est essentielle pour les centres de données d'aujourd'hui, qui consomment entre 1 et 1,5 % de la demande mondiale d'électricité. La solution complète de refroidissement liquide au format rack de Supermicro réduit considérablement le besoin de méthodes de refroidissement traditionnelles. Grâce à des blocs d'alimentation et des pompes redondants et remplaçables à chaud, des racks entiers de serveurs haute performance optimisés pour l'IA et le HPC peuvent être refroidis efficacement, même en cas de défaillance d'un bloc d'alimentation ou d'une pompe. Cette solution utilise également des plaques froides conçues sur mesure pour les CPU et les GPU, qui sont plus efficaces pour évacuer la chaleur que les conceptions traditionnelles. Jusqu'à 10 milliards de dollars de coûts énergétiques peuvent être économisés si les centres de données réduisent leur PUE à 1,0 grâce à la technologie Supermicro et n'ont pas besoin de construire 30 centrales électriques à combustibles fossiles.

Pour en savoir plus sur les solutions de refroidissement liquide de Supermicro, veuillez consulter le site : www.supermicro.com/liquidcooling

La solution de refroidissement liquide de Supermicro comprend :

CDU ? l'unité de distribution de refroidissement, qui fait circuler le liquide dans l'ensemble du rack de serveurs.

CDM ? le collecteur de distribution de refroidissement fournit le liquide de refroidissement à chaque serveur et à la voie de retour.

Plaques froides ? elles se fixent directement sur les CPU ou les GPU et sont conçues sur mesure.

Tuyaux/connecteurs ? pour faire circuler le liquide entre le serveur et le CDM à l'aide de connecteurs étanches.

Supermicro a qualifié un certain nombre de serveurs de différentes familles de produits avec cette solution de refroidissement de pointe. La liste des serveurs comprend les produits suivants :

BigTwin® : 2U2N, 2U4N

SuperBlade

Hyper : 1U, 2U

Serveurs GPU (PCIe et SXM)

GrandTwinTM 4U8N, 4U4N

L'intégration au format rack est une autre compétence de base que les opérateurs de centres de données exigent. L'accélération de la productivité exige que des baies entières soient livrées aux centres de données, prêtes à l'emploi. Supermicro a la capacité de livrer des clusters L11 et L12, testés de manière approfondie, y compris les applications des clients, et configurés pour un refroidissement liquide à grande échelle si nécessaire.

Pour en savoir plus sur Supermicro et discuter avec des experts en produits au salon Computex Taipei 2023, visitez le site www.supermicro.com/computex

Visionnez le discours du PDG de Supermicro au Computex Taipei 2023 avec Charles Liang et l'invité spécial Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA.

Pour en savoir plus sur la vaste gamme de produits Supermicro, visitez le site www.supermicro.com

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Tous les autres noms, et toutes les autres marques et marques déposées, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

29 mai 2023 à 10:05

