/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Une première : La FTQ tient son Conseil général à Baie-Comeau sur la Côte-Nord/

MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) marque l'histoire de son organisation en tenant pour la première fois son Conseil général en région. Les représentants des médias sont invités à assister à l'ouverture du Conseil général par la présidente, Magali Picard, ce mercredi 31 mai à Baie-Comeau et à participer au point de presse à 13 heures.

La FTQ est gouvernée entre ses Congrès par un Conseil général qui est composé, en plus des membres du Bureau (formé des principaux dirigeants et dirigeantes des syndicats affiliés à la FTQ), des membres représentant les conseils régionaux et des syndicats affiliés à la FTQ. Le Conseil général de la FTQ se réunit trois fois par année et a la responsabilité, entre autres, de donner suite aux orientations prises au Congrès, d'orienter la Fédération entre les Congrès et de statuer sur les recommandations du Bureau.

Cette première s'inscrit dans la volonté de la FTQ d'encourager la participation des travailleurs et des travailleuses dans leur organisation syndicale et de promouvoir les objectifs de justice sociale de la centrale auprès de la population.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Ouverture du Conseil général de la FTQ et point de presse



Date : 31 mai 2023



Heure : Mot d'ouverture : 9 heures

Point de presse : 13 heures



Où : Hôtel Le Manoir

8, avenue Cabot, Baie-Comeau (Québec) G4Z 1L8



Qui : Ouverture du Conseil général : La présidente, Magali Picard; le secrétaire général, Denis Bolduc; les membres du Bureau de la FTQ; et les membres du Conseil général

Point de presse : La présidente, Magali Picard; le secrétaire général, Denis Bolduc; la présidente du Conseil régional FTQ Haute-Côte-Nord - Manicouagan, Joanie Fortin; et le conseiller régional de la FTQ Pascal Langlois.

Projection du film Langue à l'ouvrage - Migrer vers le français au travail

Les représentants des médias sont également invités à participer à la projection du film Langue à l'ouvrage - Migrer vers le français au travail le mardi 30 mai au Cégep de Baie-Comeau, à 19 heures, en présence de la présidente, Magali Picard, et du secrétaire général, Denis Bolduc.

Visionner la bande-annonce du film : ftq.qc.ca/langue-a-louvrage-bande-annonce.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

