Forum Innovative Data Infrastructure 2023 de Huawei : Établir des partenariats toujours plus solides axés sur le marché commercial





MUNICH, 29 mai 2023 /CNW/ - Huawei a tenu son Commercial Market Summit (sommet sur les marchés commerciaux), dans le cadre de son forum Innovative Data Infrastructure (IDI) (infrastructure de données innovantes) 2023, à Munich, en Allemagne, réunissant des partenaires de plus de 20 pays. Au cours du Sommet, intitulé « Together, We Build a Solid Data Infrastructure for Enterprises » (construisons ensemble une infrastructure de données robuste), Huawei a dévoilé sa nouvelle stratégie de collaboration avec des partenaires pour développer les marchés des comptes existants, ainsi que les marchés commerciaux et de distribution. Huawei a également présenté plusieurs nouveaux produits de stockage et plans d'habilitation pour le marché commercial. Par l'entremise de ces initiatives, Huawei vise à aider ses partenaires à participer efficacement à la transformation numérique de diverses entreprises.

Michael Qiu, président du service Global Data Center Marketing & Solution Sales de Huawei Enterprise BG, a souligné que la vague de numérisation et de renseignements aura des répercussions importantes sur toutes les entreprises. Il a également insisté sur le fait que l'investissement mondial dans le numérique devrait atteindre la somme stupéfiante de 3,4 billions USD d'ici 2026. Afin de répondre aux divers besoins des trois types de marchés, Huawei prévoit accroître ses investissements dans les produits, les solutions et les plateformes de TI. De plus, l'entreprise collaborera avec des partenaires pour accélérer la transformation numérique des clients d'entreprise.

Quatre nouveaux produits pour le marché commercial

Lors du sommet, Huawei a lancé quatre produits de stockage qui répondent aux exigences du marché commercial :

Dispositif de stockage sur mémoire flash OceanStor Dorado 2000 : Il s'agit du premier produit de stockage flash d'entrée de gamme de Huawei, avec une fiabilité allant jusqu'à 99,9999 % et une consommation d'énergie de 30 % inférieure à celle de produits similaires dans l'industrie. La configuration initiale ne nécessite que trois étapes, ce qui le rend facile à configurer et à utiliser.

Dispositif de stockage hybride à mémoire flash OceanStor 2200/2600 : Ce produit rentable, offrant une configuration simple et une fonctionnalité d'exploitation et d'entretien (E&E) pratique, est conçu pour les petites et moyennes entreprises qui nécessitent une petite capacité de stockage.

Dispositif de stockage de sauvegarde OceanProtect X3000 : Il s'agit du premier dispositif de stockage de sauvegarde active-active d'entrée de gamme qui prend en charge la compression des données jusqu'à un rapport de 72:1, ce qui permet de sauvegarder 30 % plus de données dans le même espace.

DME IQ : Il s'agit d'une plateforme d'outils d'E&E légère à guichet unique qui utilise des applications mobiles et les capacités AIOps pour répondre aux exigences d'E&E en tout temps et en tout lieu, assurant la stabilité des services. Les partenaires peuvent également développer plus de services professionnels basés sur cette plateforme ouverte afin de répondre à plus d'exigences des clients.

Les partenariats comptent : Global Storage Golden Seed Program

Huawei a récemment dévoilé son Global Storage Golden Seed Program (programme mondial de stockage, catégorie Or), qui vise à les inviter à explorer et à collaborer sur des technologies de stockage de pointe. L'entreprise prévoit également augmenter son investissement dans le Flash Elite Club local, en créant une plateforme localisée pour l'échange de technologies et en offrant une formation technique professionnelle et un soutien à un plus grand nombre de partenaires. Ces initiatives démontrent l'engagement de Huawei à favoriser l'innovation et la collaboration au sein de l'industrie.

Selon Xia Xingchang, vice-président de Huawei Enterprise Business Europe, Huawei est déterminée à offrir à ses partenaires davantage d'occasions et de plateformes pour améliorer à la fois leurs capacités et leur confiance, dans le but ultime d'atteindre le succès mutuel.

29 mai 2023 à 09:57

