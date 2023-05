10 millions et ça se poursuit. Honda of Canada Mfg. célèbre un jalon important en produisant son 10 millionième véhicule au Canada.





ALLISTON, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ - Honda of Canada Mfg. (HCM) a célébré aujourd'hui un jalon important de la fabrication automobile au Canada en produisant le 10 millionième véhicule sorti de la chaîne de montage à Alliston, en Ontario, un Honda CR-V Touring Hybrid 2023.

C'est en 1986 que Honda est devenue le premier constructeur automobile japonais à établir des installations de fabrication au Canada. Depuis, HCM a produit des modèles emblématiques de Honda comme l'Accord, l'Odyssey, le Pilot et le Ridgeline, ainsi que les véhicules Acura EL, CSX et ZDX. Les trois usines de HCM fabriquent actuellement des véhicule Honda CR-V et Civic, ainsi que des moteurs quatre cylindres.

« Cette réalisation témoigne du travail acharné, de l'engagement et du dévouement de générations d'associés de HCM. Je tiens à les remercier et à les féliciter pour ce jalon historique », a déclaré Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada. « Depuis 1986, HCM est un chef de file dans le domaine de la fabrication et de la production automobiles au Canada et l'une des installations les plus importantes de Honda à l'échelle mondiale. Elle est un pilier de l'économie locale et de la communauté depuis des décennies et le restera pour les générations à venir. »

Au fil des ans, HCM a obtenu de nombreuses et importantes désignations, notamment celle d'usine principale mondiale pour la Honda Civic en 2015, et elle est actuellement l'usine principale mondiale pour le tout nouveau Honda CR-V 2023 de 6e génération.

Honda of Canada Mfg. - Chronologie historique

1986 - Le premier véhicule construit à HCM, une Honda Accord, sort de la chaîne de montage et entre dans l'histoire. Honda devient le premier constructeur automobile japonais à établir des installations de fabrication au Canada.

1988 - HCM marque le début de la fière tradition de production de Civic. La première Civic était un modèle à trois portes.

1989 - M. Honda visite HCM et l'usine avant d'être intronisé à l'Automotive Hall of Fame de Détroit.

1993 - La production du coupé Civic commence avec le modèle 1993.

1998 - L'usine 2 ouvre officiellement ses portes avec le premier véhicule de Honda à faire son entrée sur le marché des camions légers, soit la Honda Odyssey.

2002 - HCM lance le Honda Pilot et devient le seul fournisseur mondial de ce produit.

2006 - HCM célèbre son 20e anniversaire et fabrique le quatre millionième véhicule de Honda Canada, une Civic.

2008 - L'usine de moteurs ouvre ses portes et commence à produire des moteurs quatre cylindres.

2012 - HCM produit le six millionième véhicule et en fait don à l'hôpital local. HCM commence à construire le Honda CR-V pour le marché nord-américain.

2015 - HCM est l'usine principale mondiale pour la Civic de nouvelle génération.

2017 - Le CR-V est nommé VUS de l'année 2018 par Motor Trend.

2018 - L'usine de moteurs produit son deux millionième moteur. L'usine 2 de HCM fête ses 20 ans de production tandis que l'usine de moteurs fête ses 10 ans.

2022 - La Honda Civic est nommée Voiture de l'année en Amérique du Nord et Voiture canadienne de l'année.

2022 - HCM est l'usine principale mondiale pour le tout nouveau CR-V 2023 et l'usine principale nord-américaine pour le Honda CR-V Hybrid 2023.

2023 - HCM produit le 10 millionième véhicule Honda fabriqué au Canada, un Honda CR-V Touring Hybrid 2023.

HCM en bref

HCM exploite deux installations de fabrication et construit des moteurs dans une troisième usine, ces usines sont toutes situées à Alliston , en Ontario .

, en . Les deux installations de fabrication sont extrêmement flexibles et produisent actuellement les Honda Civic (berline et Si), CR-V (hybride et à essence) et des moteurs quatre cylindres.

HCM est l'usine principale mondiale pour la fabrication du CR-V et l'usine principale nord-américaine pour le CR-V Hybrid.

HCM a la capacité de produire plus de 400 000 véhicules et 190 000 moteurs par année.

Environ 100 000 modèles Civic et CR-V fabriqués au Canada sont vendus au pays chaque année.

À propos de Honda of Canada Mfg.

Honda of Canada Mfg. (HCM) a commencé sa production à Alliston, en Ontario, en novembre 1986 et est la seule installation de fabrication de Honda au Canada. Les trois usines de HCM se situent sur un terrain de 890 acres, occupent environ 4 millions de pieds carrés et emploient plus de 4 200 associés. Les usines ont la capacité de produire plus de 400 000 véhicules et 190 000 moteurs par année. HCM fabrique deux des modèles les plus vendus de Honda, soit la Honda Civic et le Honda CR-V, ainsi que le moteur 4 cylindres turbocompressé de 1,5 litre. HCM a investi plus de 4,7 milliards de dollars et a produit son 10 millionième véhicule en 2023. Pour plus d'information, veuillez vous rendre sur www.hondacanadamfg.ca (disponible en anglais seulement).

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont actuellement construits. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, visitez le site Web www.hondacanada.ca.

SOURCE Honda Canada Inc.

29 mai 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :