La ministre Chantal Rouleau et la députée Kariane Bourassa visiteront un organisme communautaire de Baie-Saint-Paul





BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, invite les représentantes et représentants des médias à assister à sa visite d'un organisme communautaire de Baie-Saint-Paul. Elle sera accompagnée de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa.

Date : Mardi 30 mai 2023 Heure : 9 h 30 Lieu : Baie-Saint-Paul (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)

Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Seules les personnes ayant confirmé leur présence pourront assister à la visite.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

29 mai 2023 à 09:56

