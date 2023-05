Plus de 3,6 M$ pour l'intégration en emploi des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme





MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et l'adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi, au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, annoncent plus de 3,6 M$ pour l'intégration durable en emploi des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme.

Les différents projets ont, entre autres, pour but commun de donner des outils aux employeurs afin d'améliorer l'inclusion des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Ils ont aussi l'objectif de briser les préjugés concernant leur employabilité. La formation ainsi que le renforcement de leur estime et de leur motivation sont également au coeur de certaines initiatives. Des recherches seront de plus menées pour identifier de nouvelles façons de faire.

Parmi ces investissements figure une somme de plus de 1,2 M$ qui sera investie dans sept projets qui rayonneront à travers le Québec et trois initiatives qui toucheront spécifiquement la région de Montréal. L'annonce d'aujourd'hui a d'ailleurs eu lieu dans les locaux d'Autisme sans limites, un organisme qui a pour mission l'épanouissement, la santé et l'inclusion sociale des jeunes adultes autistes et qui reçoit une aide de plus de 140 000 $ pour déployer une offensive de sensibilisation auprès des employeurs. Il est à noter que d'autres bonnes nouvelles seront annoncées prochainement dans différentes régions du Québec. Ces régions verront également des projets novateurs prendre vie.

Citations

« Comme ministre, favoriser l'inclusion en emploi est au coeur de mes priorités! Je suis très fière d'annoncer l'attribution de plus de 3,6 M$ pour des projets humains qui auront un réel impact dans la vie de bien des gens. Il faut non seulement donner aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme tous les outils pour se réaliser par l'intermédiaire d'un emploi, mais aussi encourager les employeurs à accorder une plus grande place à l'inclusion et à la diversité dans leur milieu de travail! En favorisant cette approche, c'est tout le Québec qui y gagne! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Notre gouvernement agit concrètement pour aider les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme à se préparer à faire leurs premiers pas sur le marché du travail. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour la population de la région de Montréal et les entreprises qui pourront compter sur une main-d'oeuvre qui souhaite, elle aussi, contribuer au développement économique et social de notre métropole. »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi, au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée d'Anjou-Louis-Riel

« Nos jeunes adultes autistes possèdent un potentiel extraordinaire, mais beaucoup trop souvent gaspillé! Le financement que nous recevons dans le cadre du programme SPHERE nous permettra de mettre en place un projet novateur pour sensibiliser les employeurs potentiels à l'autisme et de développer à grande échelle notre projet novateur Studios, qui vise à permettre à nos jeunes adultes autistes de se trouver un emploi et de le maintenir grâce à un soutien personnalisé. SPHERE nous donne ainsi les moyens de changer réellement des trajectoires de vie et démontre à quel point le gouvernement peut avoir un impact important quand il est à l'écoute des besoins sur le terrain. »

Lise-Marie Gravel, présidente d'Autisme sans Limites

Faits saillants

L'appel de projets a donné la possibilité aux organismes de partout au Québec possédant une expertise en la matière d'explorer et de proposer de nouveaux projets pour favoriser l'insertion et le maintien en emploi des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme.





L'appel de projets a été confié à SPHERE (Soutien à la Personne Handicapée En Route vers l'Emploi), un organisme sans but lucratif qui possède l'expertise nécessaire pour coordonner et accompagner le développement et la mise en oeuvre de projets. SPHERE agit en complémentarité avec ses partenaires et tout autre acteur concerné en vue de faciliter l'intégration en emploi des personnes vivant avec un handicap.





Les projets nationaux seront portés par les organismes suivants : le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH), Intégration Travail Laurentides, Neuroplus et le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH).

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook: facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

Twitter: twitter.com/messqc

LinkedIn: linkedin.com/messqc

Annexe

Liste des projets retenus

Titre du projet Description du projet Organisme

promoteur Territoire

visé Montant

alloué Conférence Emploi et

Autisme : Le temps

d'agir Organiser une journée

d'échanges, de conférences et de

témoignages portant sur les

meilleures pratiques et outils

d'accompagnement pour la

clientèle autiste. Neuroplus National 29 243 $ Formation qualifiante

en centre d'opérations

du réseau (NOC) Former des techniciens

spécialisés en réseautique pour

offrir des services aux

entreprises. Neuroplus National 314 084 $ Balado : Personnes

autistes et emploi Réaliser une baladodiffusion

animée par une personnalité

publique et traitant de l'intégration

en emploi des personnes vivant

avec un TSA. Intégration Travail Laurentides National 103 882 $ Outil d'appréciation

clientèle TSA Développer un outil d'évaluation

des facteurs d'employabilité de la

clientèle autiste. ROSEPH National 226 987 $ Groupe d'entraide et de

soutien TSA Mettre sur pied des groupes

d'entraide dans différentes

régions du Québec pour soutenir

les personnes autistes dans leurs

démarches d'intégration au

marché du travail. ROSEPH National 85 866 $ Sensibilisation des

entreprises Développer des outils de

sensibilisation et

d'accompagnement destinés aux

employeurs dans le processus

d'embauche des personnes

vivant avec un TSA. ROSEPH National 88 918 $ Guide sur la

communication, les

interactions sociales et

les attentes sociales

entre personnes

autistes et personnes

non autistes en milieu

de travail Créer un guide sur la

communication entre les

personnes autistes et non

autistes et visant à faciliter la

communication dans les milieux

de travail. CRISPESH National 103 742$ Projet SEDIM Développer des compétences

professionnelles et sociales par la

mise en place d'un potager

collectif. Axia Montréal 17 120 $ L'embauche inclusive à

travers un quartier Aider les adultes autistes à

acquérir les compétences et les

connaissances nécessaires pour

intégrer un emploi et s'y

maintenir. À pas de

Géant Montréal 123 150 $ Offensive de

sensibilisation auprès

des employeurs Mettre en oeuvre différentes

activités de sensibilisation et

d'information auprès des

employeurs. Autisme

sans limites Montréal 140 250 $ Total 1 233 242 $

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

29 mai 2023 à 09:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :