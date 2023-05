Une table ronde sur la poursuite de l'ouverture du secteur des services et sur la coopération au sein de l'industrie des services de la Région de la Grande Baie s'est tenue à Guangzhou





GUANGZHOU, Chine, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- « Open Guangzhou, Shared Opportunities » (l'ouverture de Guangzhou pour des opportunités partagées), la table ronde sur l'ouverture du secteur des services et la coopération de l'industrie des services dans la Région de la Grande Baie s'est tenue à Guangzhou le 25 mai. L'événement a attiré des représentants d'entreprises et d'organisations de premier plan des quatre principales régions de la baie pour discuter des possibilités de coopération dans le secteur des services.

Lors de cet événement, le film promotionnel « Open Guangzhou, Shared Opportunities », le site pilote global pour l'ouverture de l'industrie des services et les dix entreprises pilotes de Guangzhou pour l'approfondissement de l'innovation et le développement du commerce des services ont été présentés.

Le 20 décembre 2022, la ville de Guangzhou a reçu l'autorisation de mettre en oeuvre un projet pilote national global visant à renforcer l'ouverture du secteur des services. Guangzhou saisit l'opportunité majeure que représente le déploiement du projet pilote global et utilise pleinement ses capacités dans le cadre d'un développement de haute qualité et de la construction d'un nouveau modèle de développement.

Chen Yanchuan, directeur général adjoint du bureau municipal du commerce de Guangzhou, a présenté la politique pilote globale de Guangzhou visant à ouvrir davantage le secteur des services. Il a indiqué que Guangzhou donnait la priorité à l'industrie manufacturière et encourageait pleinement le développement intégré de l'industrie manufacturière de pointe et de l'industrie des services modernes. Six pôles de fabrication avancée d'une valeur de production de plus de 100 milliards de yuans, tels que les véhicules intelligents connectés et à énergie nouvelle, la fabrication d'équipements haut de gamme, l'industrie de consommation urbaine moderne, etc. ont vu le jour à Guangzhou.

Lors de la table ronde, les invités des quatre principales régions de la baie ont discuté de sujets tels que « les opportunités de coopération et de développement dans le secteur mondial des services », « les opportunités d'ouverture et de coopération dans le secteur des services dans la Région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao » et « l'exploration pratique de l'intégration en profondeur de l'industrie des services modernes et de l'industrie manufacturière de pointe ».

Harley Seyedin, président de la Chambre de commerce américaine en Chine du Sud, a estimé que le projet pilote global d'ouverture du secteur des services montre la détermination de la Chine à poursuivre un développement et une ouverture de haute qualité, ainsi que la solide base industrielle de Guangzhou et sa capacité à combiner ses ressources et ses avantages industriels avec le secteur des services.

FUJINO ATSUYA, vice-président de Hitachi Elevator (China) Co., Ltd., a déclaré que l'intégration de l'industrie manufacturière avancée et de l'industrie des services modernes n'est pas seulement un moyen important de suivre le nouveau cycle de révolution technologique et de parvenir à un développement de haute qualité, mais aussi un accélérateur qui permet de promouvoir la transformation et la mise à niveau des entreprises.

Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, a déclaré dans sa vidéo que le commerce des services est la composante la plus dynamique du commerce mondial. L'un des facteurs est la tendance actuelle à une plus grande ouverture des marchés, comme le montre l'indice de restriction des échanges de services de l'OCDE, qui mesure le degré de restriction, ou l'accord récent de l'OMC sur la réglementation des services nationaux. Ces deux sources indiquent que la Chine a enregistré une amélioration très significative grâce à l'ouverture du marché ou à la réglementation régissant l'investissement direct étranger.

Les milieux d'affaires du monde entier ont prêté attention à la Région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Guangzhou, la ville de l'ouverture, a des liens plus étroits avec le monde.

Tan Ping, maire adjoint de Guangzhou, a déclaré dans son discours que Guangzhou allait saisir les opportunités, utiliser pleinement ses avantages et donner le bon exemple dans ce nouveau voyage, de manière à atténuer les difficultés du développement, à faire converger les forces de la coopération, à donner un élan à l'innovation et à rechercher des réalisations partagées grâce à l'ouverture. Guangzhou continuera à jouer le rôle de leader en termes de développement de haute qualité.

