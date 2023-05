La Banque Scotia remporte un prix Digital Transformation Award pour son agent virtuel fondé sur l'intelligence artificielle





TORONTO, le 29 mai 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a remporté un prix Digital Transformation Award 2023 décerné par IT World Canada dans la catégorie des grandes entreprises privées pour la conception de son agent virtuel fondé sur l'intelligence artificielle (IA). Ce programme annuel de remise de prix souligne le travail de petites et grandes entreprises du Canada qui ont réussi à transformer leurs activités grâce à des solutions numériques novatrices.

« La Banque Scotia est fière d'être l'une des premières banques canadiennes à avoir intégré le clavardage en direct à son agent virtuel, en plus d'offrir un outil fondé sur l'IA à ses clients, a déclaré Shawn Rose, vice-président à la direction et chef, Technologie à la Banque Scotia. Fruit d'une collaboration entre nos centres de contact et nos équipes Observatoire clients, Données et Analytique, Conception et produits numériques et Génie logiciel, notre agent virtuel fait passer les services numériques de la Banque à un niveau supérieur et démontre la valeur que l'IA peut ajouter à l'expérience du client. »

La Banque Scotia continue de miser sur l'innovation, la numérisation et la modernisation pour s'adapter aux besoins en constante évolution de ses clients. Déployé dans le cadre de la stratégie pluriannuelle de transformation numérique de la Banque, l'argent virtuel a géré plus de deux millions de messages provenant de 300?000 utilisateurs différents depuis son lancement à la fin de l'année 2022.

« L'agent virtuel continue de s'améliorer au fur et à mesure qu'il interagit avec les clients et qu'il apprend de leurs questions, explique Grace Lee, chef, Données et Analytique à la Banque Scotia. À ce jour, le taux d'exactitude de ses réponses est supérieur à 70 %, ce qui offre à nos clients de la rapidité et de l'efficacité et contribue à améliorer leur expérience. »

Les employés de première ligne des centres de contact de la Banque du monde entier ont grandement contribué à la réussite du projet par leur engagement et leurs observations. Les équipes gagnantes de la Banque Scotia ont à coeur d'offrir des conseils et un soutien hors pair à leurs clients, et l'agent virtuel n'est qu'un exemple des outils technologiques que la Banque utilise pour améliorer l'expérience de ces derniers.

« L'agent virtuel de la Banque répond à près de 40 % des questions de nos clients; ainsi, des centaines de milliers d'appels ne sont plus dirigés vers nos centres de contact, ce qui augmente la capacité de nos équipes à offrir des conseils fiables à nos clients et permet à ceux-ci d'interagir avec nous par de nouveaux moyens, a déclaré Eric Scipio del Campo, premier vice-président, Centres de contact mondiaux à la Banque Scotia. Nous sommes fiers de constater les avantages de l'agent virtuel pour la Banque et nous sommes heureux que l'innovation se poursuive dans ce domaine. »

