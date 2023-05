Dreame Technology a réalisé des croissances multiples gratifiantes sur les marchés étrangers





SAN FRANCISCO, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Dreame Technology (aussi connue sous le nom de « Dreametech »), une entreprise à croissance rapide leader dans le domaine des appareils de nettoyage domestique intelligents, a annoncé ses réussites sur les marchés étrangers en 2022. Le chiffre d'affaires global du e-commerce a augmenté de plus de 200 %.

En 2022, Dreame Technology s'est surtout développée vigoureusement en Europe, en Russie et en Asie du Sud-Est, tout en atteignant une croissance satisfaisante. Parmi les régions mentionnées ci-dessus, la région nordique a augmenté de plus de 700 % par rapport à 2021, tandis que la région d'Europe occidentale a augmenté de plus de 150 %. Deame Technology ayant réalisé une percée importante dans la région européenne, son robot aspirateur phare, le DreameBot L10s Ultra, qui représentait la plus grande force technologique de Dreame Technology à l'époque, s'est classé en première place dans la catégorie des robots aspirateurs sur Amazon et Mediamarkt en Allemagne, en deuxième place dans la catégorie des aspirateurs et en quatrième place dans la catégorie des appareils de nettoyage à domicile dans leur ensemble lors du Black Friday 2022.

En tant que société technologique concentrée sur l'électroménager intelligent avec la meilleure technologie de moteur au monde et offrant le régime le plus élevé, Dreame Technology a atteint une technologie de moteur numérique à haute vitesse de 160 000 tours/minute, 180 000 tours/minute, et des réserves de 200 000 tours/minute. Dreame Technology a également lancé quatre catégories d'aspirateurs sans fil, de robots aspirateurs et de robots laveurs, d'aspirateurs à eau et poussière et de sèche-cheveux à haute vitesse, proposant ainsi la gamme la plus complète pour les foyers.

En 2022, Dreame Technology a connu une croissance rapide dans de nombreuses régions à l'étranger. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise à l'étranger a dépassé les 60 % ; le chiffre d'affaires en Russie a augmenté de plus de 350 %, celui d'Asie du Sud-Est de plus de 450 %, celui d'Europe du Nord de plus de 700 % et celui d'Europe de l'Ouest de plus de 150 %.

Meilleures ventes en Allemagne : lors du Black Friday 2022, le Dreame L10s Ultra s'est classé en première position dans la catégorie des aspirateurs sur Amazon et Mediamarkt en Allemagne, en deuxième position dans la catégorie des aspirateurs et en quatrième position dans la catégorie des aspirateurs dans leur ensemble ;

Meilleures ventes en France , en Italie et en Espagne : En 2022, l'aspirateur sans fil T30 est resté en tête des ventes dans la gamme des aspirateurs de la gamme 400 euros sur Amazon France ; l'aspirateur D9 a été le plus vendu dans la gamme 200-300 euros en France , en Italie et en Espagne ;

Meilleures ventes en Russie : Les ventes totales sur le marché russe via AliExpress affichent une croissance de 400 % sur un an.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents, avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, et Instagram. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.dreametech.com/.

