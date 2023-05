Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies





OTTAWA, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté internationale pour rendre hommage au service, au dévouement et aux sacrifices des membres du personnel civil, militaire et policier d'hier et d'aujourd'hui qui ont pris part aux opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies (ONU) partout dans le monde.

« Depuis la fin des années 1940, le Canada a participé à des dizaines d'opérations de maintien de la paix aux quatre coins du monde. Nous avons joué un rôle déterminant dans l'évolution de ces efforts lorsque Lester B. Pearson, qui était alors secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada, a proposé la mise en place d'une force armée et neutre qui serait dirigée par l'ONU et chargée de maintenir la paix et de stabiliser la crise volatile du canal de Suez. Cette présence militaire impartiale et internationale a permis d'éviter une escalade mondiale et de préserver la paix dans la région pendant dix ans. De plus, cette initiative a valu à Pearson le prix Nobel de la paix en 1957. Depuis les premières missions de maintien de la paix de l'ONU, il y a 75 ans, le rôle des Casques bleus a évolué, passant de celui d'observateurs et de médiateurs entre les parties à celui de protecteurs des droits de la personne, de promoteurs de la primauté du droit et de défenseurs de la démocratie.

« Le Canada affiche un long et fier bilan au chapitre du soutien aux missions de maintien de la paix de l'ONU. En effet, plus de 125?000 Canadiens ont servi dans le cadre de ces missions et joué l'important rôle qui consiste à protéger les populations vulnérables et à promouvoir la paix. Notre contribution au maintien de la paix s'appuie sur les principes de l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix, qui vise à déceler et à éliminer différents obstacles afin d'aider les femmes qui portent l'uniforme à continuer d'apporter leurs contributions inestimables aux missions de maintien de la paix de l'ONU et aux communautés qu'elles soutiennent. De plus, nous avons rallié l'adhésion de la communauté internationale aux Principes de Vancouver, que nous avons lancés pour prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats dans les endroits où se déroulent des missions de maintien de la paix.

« Le Canada continuera de soutenir les opérations de maintien de la paix et de travailler avec ses partenaires internationaux en vue de progresser sur le chemin de la paix mondiale. Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à saluer les immenses contributions des Casques bleus de l'ONU à la promotion d'un monde plus sûr, pacifique et sécuritaire pour tout le monde. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

29 mai 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :