Progresser vers notre priorité commune : vous connecter à des soins de santé modernes





TORONTO, le 29 mai 2023 /CNW/ - Chaque personne au Canada devrait pouvoir gérer son propre dossier santé accessible en ligne et bénéficier du fait que les professionnels de la santé de l'ensemble du pays puissent aussi y avoir accès de façon sécurisée.

Toutefois, à l'heure actuelle, seulement un tiers des Canadiens peuvent accéder à certaines de leurs informations de santé en ligne. En plus de cela, les professionnels de la santé n'ont pas facilement accès aux dossiers santé de leurs patients et ne sont pas en mesure de les partager, car les systèmes ne sont pas toujours connectés. Ce manque de renseignements sur la santé des patients peut mettre la vie de gens en danger, ajouter des tests inutiles ou redondants, et même prolonger les temps d'attente et les hospitalisations.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec les provinces, les territoires et les partenaires en santé pour bâtir un système de santé de calibre mondial moderne et bien interrelié afin de veiller à ce que les patients aient accès à des soins sûrs et de qualité, et qu'ils puissent prendre leur santé en main.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, dévoile aujourd'hui notre plan commun pour vous donner accès à des soins de santé modernes. Ce plan décrit la Feuille de route pancanadienne commune d'interopérabilité, qui représente une étape clé dans la réalisation de l'engagement du gouvernement en faveur d'un accès sécurisé aux dossiers de santé électroniques. La feuille de route, mise au point par l'Inforoute Santé du Canada et approuvée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (à l'exception du gouvernement du Québec), donne les grandes lignes d'une vision à long terme pour l'amélioration de l'échange de renseignements sur la santé au Canada afin d'améliorer les résultats en santé pour tous.

La feuille de route fournit aux provinces, aux territoires, aux gestionnaires du système de santé et à l'industrie des orientations sur les normes communes qui doivent être utilisées pour appuyer le transfert sécurisé de renseignements sur la santé entre divers systèmes et aux patients eux-mêmes. Elle améliorera la qualité et la sécurité des soins aux patients grâce à l'uniformisation des dossiers santé de manière à ce qu'ils puissent être consultés dans tous les milieux de soins, de façon sécurisée et respectueuse de la vie privée. L'utilisation de normes pour les renseignements sur la santé aidera aussi les administrateurs du système, les chercheurs et les décideurs à mieux comprendre et comparer des données sur la santé agrégées et anonymisées dans l'ensemble du Canada, ce qui fournit des perspectives utiles requises pour améliorer le système de santé et guider les interventions de santé publique.

Cet engagement est un élément du budget de 2023, lequel a donné les grandes lignes du plan du gouvernement du Canada pour investir près de 200 milliards de dollars sur dix ans afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan inclut un engagement de tous les ordres de gouvernement pour l'amélioration des manières dont les renseignements sur la santé sont recueillis, échangés et utilisés pour l'adoption de politiques et de normes communes.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les partenaires en matière de données sur la santé ainsi que d'autres intervenants pour moderniser de façon sécuritaire le système de données sur la santé du Canada, ce qui, en fin de compte, améliorera les soins de santé pour toutes et tous. Les données sur la santé peuvent sauver des vies.

Citations

« Les données sauvent des vies. Un meilleur accès à leur dossier de santé donnera plus de pouvoir aux patients et est essentiel pour que les professionnels de la santé puissent fournir des soins de qualité et faire des choix plus éclairés. Il s'agit d'une étape importante dans la modernisation de notre système de soins de santé afin d'améliorer les résultats en santé pour les Canadiennes et les Canadiens. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement du Canada sur cette étape cruciale pour améliorer l'accès de tous au Canada à leurs dossiers santé. De concert avec le gouvernement fédéral, nous sommes résolus à parvenir à un système de santé mieux interrelié. Nous nous appuierons sur plus de vingt ans de progrès et d'expérience pour guider ce cheminement. En adoptant des normes communes, nous visons à améliorer les soins aux patients, à réduire les risques et à sauver des vies. Cet engagement illustre notre dévouement envers la modernisation du système de données sur la santé du Canada et envers l'amélioration des soins de santé pour tout le monde. »

Michael Green

Président et chef de la direction, Inforoute Santé du Canada (Inforoute)

Faits en bref

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont résolus à améliorer les manières dont les renseignements sur la santé anonymisés sont recueillis, échangés, utilisés et rapportés à la population canadienne de manière à favoriser une transparence accrue des résultats et à améliorer la gestion des urgences de santé publique. Dans le contexte de l'annonce de février 2023, et s'appuyant sur le travail fait par les responsables au cours des dernières années par rapport aux données sur la santé et aux stratégies numériques, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont aussi convenu d'adopter des normes communes, des politiques harmonisées et une gouvernance paritaire en matière de données pour que les gens au Canada puissent avoir accès à leur propre dossier santé et bénéficier du fait que des professionnels de la santé de divers milieux de soins et de diverses administrations puissent aussi y avoir accès afin que les données accompagnent toujours les patients, dans le respect de leur vie privée. Il s'agit plus précisément d'engagements à ce qui suit.

s'appuyant sur le travail fait par les responsables au cours des dernières années par rapport aux données sur la santé et aux stratégies numériques, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont aussi convenu d'adopter des normes communes, des politiques harmonisées et une gouvernance paritaire en matière de données pour que les gens au puissent avoir accès à leur propre dossier santé et bénéficier du fait que des professionnels de la santé de divers milieux de soins et de diverses administrations puissent aussi y avoir accès afin que les données accompagnent toujours les patients, dans le respect de leur vie privée. Il s'agit plus précisément d'engagements à ce qui suit. Collaboration avec l'Institut canadien d'information sur la santé pour le partage des données de santé et l'élaboration de nouveaux indicateurs permettant de mesurer l'efficacité de notre système de soins de santé.



Harmonisation des politiques et des cadres législatifs à l'appui de l'accès des patients à leur dossier de santé.



Promotion des principes axés sur le patient, y compris l'accès des patients à leur dossier de santé, les consultations publiques, l'équité et la souveraineté des données autochtones.



Partage des données de santé publique (p. ex. les données sur la vaccination, les données de dépistage) avec l'Agence de la santé publique du Canada pour aider à gérer les événements de santé publique.

pour aider à gérer les événements de santé publique.

Collaboration avec Inforoute Santé du Canada pour mettre en oeuvre la Feuille de route pancanadienne commune d'interopérabilité.

pour mettre en oeuvre la Feuille de route pancanadienne commune d'interopérabilité. La publication et l'approbation de la Feuille de route pancanadienne d'interopérabilité marquent une étape cruciale en route vers la réalisation des engagements décrits. Le but de la feuille de route est d'aider les Canadiennes et les Canadiens des manières qui suivent.

Prévenir le blocage de données et faciliter leur transférabilité dans le contexte des services de soins primaires.



Permettre aux patients d'avoir accès à leurs dossiers.



Améliorer l'accès des professionnels de la santé aux données sur les patients dans les milieux de soins au moyen de rapports sommaires sur les patients communs.



Accroître la coordination et la collaboration relatives aux soins grâce aux recommandations de patients électroniques et aux consultations en ligne.

La feuille de route établit également les fondements nécessaires pour une anonymisation suffisante des données sur la santé en vue de leur agrégation et de leur analyse à l'appui de la recherche ainsi que de la prise de décisions, tant à l'échelle régionale que pancanadienne.

Les conseils fournis par les membres du Comité consultatif d'experts sur la Stratégie pancanadienne des données sur la santé ont guidé l'élaboration de la Feuille de route pancanadienne d'interopérabilité.

par les membres du Comité consultatif d'experts sur la Stratégie pancanadienne des données sur la santé ont guidé l'élaboration de la Feuille de route pancanadienne d'interopérabilité. Même si le gouvernement du Québec n'a pas officiellement approuvé la feuille de route, il continue, à notre connaissance, de travailler en étroite collaboration avec l'Inforoute Santé du Canada dans le contexte d'une entente existante.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

29 mai 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :