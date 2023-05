ZTE publie son rapport sur le développement durable 2022





ZTE s'attache à façonner un avenir durable grâce à l'innovation numérique.

Le rapport présente les réalisations exceptionnelles et les projets futurs de ZTE dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie « Driver of Digital Economy » (moteur de l'économie numérique) et de l'exercice des responsabilités sociales de l'entreprise.

SHENZHEN, Chine, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication (TIC), a publié aujourd'hui son très attendu rapport annuel 2022 sur le développement durable. Ce rapport complet présente les réalisations exceptionnelles et les plans futurs de ZTE dans la mise en oeuvre de la stratégie « Driver of Digital Economy », l'accomplissement des responsabilités sociales de l'entreprise, le soutien de la transformation numérique de la société, la défense du développement durable, la contribution aux communautés mondiales et l'avancement de la gouvernance d'entreprise. Démontrant son engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité, ZTE a volontairement publié son rapport de développement durable au public chaque année depuis 2009, conservant ainsi un remarquable record de quinze années consécutives.

Approfondir l'innovation technologique pour faciliter le développement d'une économie numérique mondiale de haute qualité

En 2022, le paysage politique et économique mondial est resté complexe, caractérisé par diverses pressions, défis et incertitudes. Toutefois, dans ce contexte, la numérisation est apparue comme un élément crucial. Conscient de l'importance de cette ère numérique, ZTE s'est attaché à renforcer ses capacités d'innovation technologique. En tirant parti de son expertise, ZTE s'engage à soutenir la transformation numérique mondiale par le développement et la fourniture de produits et de solutions technologiques TIC innovants.

Xu Ziyang, directeur exécutif et PDG de ZTE, a souligné dans le rapport : « ZTE restera fidèle à son rôle de moteur de l'économie numérique et visera l'excellence tout en relevant les défis les plus difficiles. Avec une plus grande détermination, nous joindrons nos efforts à ceux de nos partenaires de l'ensemble du secteur pour ouvrir de nouvelles voies et, en fin de compte, contribuer à une croissance économique de haute qualité et faire de la planète un meilleur endroit pour tous. »

Le rapport souligne l'engagement de ZTE en faveur de l'innovation indépendante et l'importance qu'elle accorde aux avancées technologiques. À la fin 2022, ZTE avait accumulé plus de 85 000 demandes de brevet au niveau mondial, avec environ 43 000 brevets autorisés au fil des ans. Un rapport publié par JLL, une société mondiale de gestion des investissements, reconnaît ZTE comme un acteur de premier plan dans le déploiement mondial des brevets, et l'entreprise participe activement aux efforts de recherche et de normalisation de la technologie 5G à l'échelle mondiale.

En tant que précurseur de la révolution numérique, ZTE s'engage à faire avancer les choses et à renforcer les capacités de diverses industries, en jouant un rôle essentiel dans l'élaboration d'un nouvel écosystème numérique. En 2022, ZTE a forgé des partenariats avec plus de 500 entreprises dans 15 secteurs, dont la fabrication industrielle, la métallurgie et l'acier, l'exploitation minière, l'énergie, les transports et les grandes entreprises. Grâce à la mise en oeuvre de solutions innovantes, ZTE a facilité plus d'une centaine d'initiatives de transformation numérique, conduisant au développement réussi de plusieurs projets phares. Ces efforts ont considérablement accéléré la transformation numérique globale et le progrès de la société.

Pratiquer activement des stratégies à faible émission de carbone pour un avenir durable

ZTE est profondément attachée au concept de développement écologique et participe activement à la transition mondiale vers une économie décarbonée. Elle s'efforce de doter diverses industries de mesures d'économie d'énergie et de réduction des émissions, en les aidant à s'engager rapidement sur la voie du développement écologique. L'entreprise vise à s'orienter vers un avenir durable en adoptant une approche écologique et à faible émission de carbone.

Dans le rapport, Xie Junshi, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de ZTE, a déclaré : « En s'en tenant à la stratégie de réduction des émissions de carbone, ZTE continue d'avancer sur la voie écologique de l'économie numérique. Avec l'objectif de neutralité carbone que nous nous sommes fixé, nous avons mis en place une équipe au niveau de l'entreprise et fait progresser systématiquement dix initiatives majeures de réduction des émissions de carbone. »

ZTE ouvre la voie à l'économie numérique par le biais de quatre dimensions clés : les opérations écologiques de l'entreprise, la chaîne d'approvisionnement écologique, l'infrastructure numérique écologique et l'autonomisation de l'industrie écologique. L'entreprise ne cesse de renforcer ses efforts en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions tout au long de la production et des opérations, ce qui permet aux opérateurs d'établir des réseaux écologiques et à faible émission de carbone.

En 2022, tout en maintenant la croissance de son chiffre d'affaires, ZTE Corporation a enregistré une baisse de 7,48 % de ses émissions de gaz à effet de serre (champs d'application 1, 2 et 3) par rapport à l'année précédente. L'entreprise a également réduit de plus de 14 % la consommation d'énergie par unité de produit vendu et de 4,9 % les émissions totales des produits vendus et utilisés. ZTE a mis en oeuvre des initiatives telles que « 5G-to-Manufacture 5G » et des usines sombres pour fabriquer ses produits, ce qui a entraîné une réduction de 9,3 % des émissions de dioxyde de carbone par unité pour les produits 5G fabriqués et une diminution de plus de 7,13 % de la consommation d'électricité par rapport à l'année précédente.

En outre, ZTE développe activement des solutions énergétiques numériques telles que le cloud énergétique IA, la production d'énergie verte et le stockage intelligent de l'énergie pour accélérer le cheminement vers la neutralité carbone. En collaborant avec plus de 500 partenaires industriels, ZTE explore l'autonomisation technologique pour l'économie d'énergie, la réduction des émissions et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, facilitant une transformation numérique accélérée dans divers secteurs.

En tant que fournisseur d'infrastructures, ZTE s'est toujours efforcé de contribuer à l'amélioration des aspects sociaux et environnementaux. En 2022, ZTE a reçu la note « A- » de l'organisation mondiale de recherche d'informations sur l'environnement, Carbon Disclosure Project (CDP), pour ses performances exceptionnelles en matière de changement climatique. ZTE a également reçu le prix « Environmental Leadership Award » de CDP China 2022 en reconnaissance de ses réalisations. En outre, en 2022, l'entreprise a reçu de SGS la déclaration de vérification des gaz à effet de serre ISO 14604-1:2018, devenant ainsi l'une des premières entreprises de l'industrie chinoise des télécommunications à adopter et à mettre en oeuvre cette norme.

Le 24 mai, ZTE a annoncé sa participation à l'initiative « Science-Based Targets Initiative » (SBTi) et a organisé une cérémonie de signature d'engagement. Conformément aux lignes directrices de l'initiative, ZTE établira des objectifs de réduction des émissions fondés sur la science à court terme et s'efforcera d'obtenir des émissions nettes nulles à long terme. Sur une période de 5 à 10 ans, ZTE vise à réduire de manière significative ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à la trajectoire de limitation de l'augmentation de température de 1,5 °C, et à parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050 au plus tard.

En tant que défenseur du développement écologique, ZTE promeut activement les initiatives d'économie d'énergie et de réduction des émissions. En s'appuyant sur son expertise et ses avantages en matière de technologies TIC de pointe, l'entreprise collabore avec des partenaires partageant les mêmes idées pour mettre en oeuvre des initiatives écologiques et à faible émission de carbone. Grâce à ces efforts, ZTE vise à conduire l'ensemble de la chaîne industrielle vers la réalisation des objectifs de neutralité carbone et à contribuer à un avenir durable.

L'ouverture et la transparence favorisent la croissance des partenaires de l'écosystème

ZTE s'est engagé à fournir des produits et des services sûrs et fiables à l'industrie et aux clients. Elle compare en permanence les normes de sécurité de l'industrie et s'efforce de gagner la reconnaissance et la confiance de l'extérieur grâce à une approche ouverte et transparente. Elle est devenue la première entreprise au monde à obtenir la certification de sécurité NESAS CCS-GI de l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI). ZTE a également obtenu des certifications et des audits pour divers systèmes de gestion, notamment ISO 9001, TL 9000, QC 080000, ESD, ISO 45001, ISO 14001 et ISO 22301. Ces certifications couvrent plusieurs centres de recherche et de développement et bases de fabrication importants, et les produits concernés couvrent les principales catégories de produits de l'entreprise.

De plus, ZTE s'attache à améliorer la gestion de la responsabilité des fournisseurs et à mettre en oeuvre des pratiques d'approvisionnement responsables. Grâce à la certification RSE des fournisseurs, à l'évaluation des risques, aux audits sur site et à la formation au renforcement des capacités, l'entreprise encourage les fournisseurs à mettre en place et à exploiter efficacement des systèmes de gestion de la RSE. En 2022, conformément à la stratégie globale de neutralité carbone de l'entreprise, ZTE a lancé des audits double carbone pour les fournisseurs, en réalisant des audits pour 109 fournisseurs, et a collaboré avec les fournisseurs partenaires pour favoriser la croissance et le développement mutuels.

Une technologie pionnière pour l'amélioration de la société, en assumant la responsabilité sociale des entreprises

En tant qu'entreprise mondiale, ZTE défend depuis longtemps les principes du développement durable et s'acquitte activement de sa responsabilité sociale d'entreprise, répandant l'amour et la responsabilité dans de nombreux pays à travers le monde. Elle a aidé des personnes du monde entier à parvenir au développement durable, démontrant ainsi son engagement et son dévouement en tant qu'entreprise multinationale.

Depuis sa création, la Fondation ZTE a mis en oeuvre plus de 157 projets philanthropiques dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, de la lutte contre la pauvreté et plus encore, au profit de plus de 100 000 personnes. À la fin de l'année 2022, un total de 8 063 employés bénévoles enregistrés avaient contribué à 19 746,5 heures de service bénévole. Pendant six années consécutives, la Fondation ZTE a obtenu un score parfait dans l'indice de transparence des fondations (FTI) de Chine. En outre, elle a reçu des prix tels que le « Top 10 Philanthropic Organizations » et le « Top 10 Innovative Projects » dans le cadre du programme « Touching Shenzhen Care Action », en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la communauté.

À l'avenir, ZTE continuera à promouvoir le concept de développement durable dans le monde entier, en recherchant une coexistence harmonieuse avec la société, l'environnement et les parties prenantes. En favorisant la collaboration avec ses partenaires industriels, ZTE explorera activement de nouvelles opportunités et ouvrira la voie à un avenir durable. Grâce à l'innovation numérique, l'entreprise vise à stimuler une croissance inclusive et stimulante, pour créer en fin de compte un monde plus lumineux et plus durable.

