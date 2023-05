/R E P R I S E -- Le ministre Randy Boissonnault participera au plus grand rassemblement de l'industrie du tourisme, qui fait rayonner le Canada partout à l'étranger/





AVIS AUX MÉDIAS/SÉANCE DE PHOTO

QUEBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Plus important salon touristique international au Canada, Rendez-vous Canada (RVC) se tient cette année à Québec du 30 mai au 2 juin. L'événement organisé par Destination Canada en collaboration avec l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) surpasse déjà les attentes de participation.

Plus de 1 500 participants inscrits;

participants inscrits; Plus de 370 acheteurs étrangers des marchés cibles de Destination Canada;

acheteurs étrangers des marchés cibles de Destination Canada; Rassemblement de plus de 900 délégués de l'industrie du tourisme;

délégués de l'industrie du tourisme; Délégués provenant de 488 organisations canadiennes;

organisations canadiennes; Plus de 51 000 rendez-vous fixés.

Cet événement favorise la création de liens constructifs entre les entreprises touristiques canadiennes et les professionnels des voyages internationaux, rapports essentiels à la relance de notre secteur dans les années à venir. Le tourisme est au coeur du tissu socio-économique du Canada. Il profite à plus de régions que toute autre industrie. Les retombées d'événements comme RVC enrichissent la vie de nos invités et profitent à la ville hôte comme aux communautés de partout au pays.

Conférence de presse le 30 mai. Soyez des nôtres pour le coup d'envoi officiel de RVC 2023.

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, fera le point sur l'économie du tourisme au Canada au sortir de la pandémie, l'avenir prometteur qui nous attend et l'importance d'événements comme RVC.

Si vous êtes en mesure d'y assister, veuillez confirmer votre présence à [email protected].

CONFÉRENCE :

L'honorable Randy Boissonnault , ministre du Tourisme et ministre associé des Finances du Canada , gouvernement du Canada

, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances du , gouvernement du L'honorable Liza Frulla , C.P., C.M., O.Q., présidente du conseil d'administration, Destination Canada

PÉRIODE DE QUESTIONS :

Marsha Walden , présidente-directrice générale, Destination Canada

, présidente-directrice générale, Destination Canada Beth Potter , présidente-directrice générale, Association de l'industrie touristique du Canada

, présidente-directrice générale, Association de l'industrie touristique du Martin Soucy , président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec Robert Mercure , directeur, Destination Québec cité

DATE :

Le mardi 30 mai 2023

De 9 h à 9 h 45 (HE)

LIEU :

Centre des congrès de Québec | Salle 301B

1000, boul. René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8

Remarque : Possibilité d'entretiens individuels sur demande.

SOURCE Destination Canada

29 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :