PwC Canada investit 200 M$ dans le développement de ses capacités en IA

TORONTO, le 29 mai 2023 /CNW/ - PwC Canada a annoncé son intention d'investir 200 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour développer et adapter ses services en intelligence artificielle (IA) et aider ses clients à réinventer leurs activités grâce à la puissance de l'IA générative. Cet investissement s'appuie sur l'engagement de PwC US d' investir un milliard de dollars dans l'IA et sur l'engagement de longue date du réseau en faveur de l'IA. Il renforce également la capacité de PwC à fournir des solutions pensées par l'humain et propulsées par la technologie, à bâtir la confiance et à produire des résultats durables, conformément à sa stratégie mondiale, la Nouvelle équation .

Cet investissement est le fruit d'une relation exceptionnelle avec Microsoft qui permet de créer des offres évolutives grâce à GPT-4 / ChatGPT d'OpenAI et à Azure OpenAI Service de Microsoft. C'est un moyen pour PwC de transformer ses façons de travailler tout en exploitant la puissance de l'IA générative. PwC misera sur cette technologie pour aider les clients à réinventer leurs activités et à obtenir de meilleurs résultats en générant des analyses plus pointues, en augmentant la productivité et en développant de nouveaux produits et services qui renforcent la confiance des parties prenantes.

L'investissement de PwC Canada impliquera le perfectionnement de nos 9 000 employés dans les outils et les capacités d'IA, ainsi que l'accélération du recrutement de talents en STIM. Il s'ajoute à nos initiatives actuelles visant à offrir du perfectionnement numérique à 2 millions de Canadiens d'ici l'exercice 2025, qui passe notamment par une utilisation accrue de nos capacités pro bono pour augmenter notre impact social. Grâce à cet investissement, nos employés pourront acquérir les connaissances et les compétences nécessaires, à commencer par l'IA générative, pour travailler plus rapidement et plus intelligemment, pour faire avancer leur carrière et pour conseiller les clients sur les avantages de l'IA en particulier et des technologies numériques en général. Parallèlement, PwC procèdera au réoutillage de ses plateformes internes afin d'y intégrer ce nouvel environnement d'IA générative sécurisé, en partant de ses bases existantes d'utilisation de l'IA, pour réaliser des gains de productivité.

« Que ce soit en entreprise ou dans la société, nous sommes à un point de basculement, affirme Chris Dulny, chef, Services numériques, données et innovation, chez PwC Canada. L'IA générative a le potentiel de transformer nos modes de vie et de travail et elle redéfinira les modèles d'affaires de nos clients pour les produits et services. Notre investissement s'appuie sur la capacité de PwC à présenter à nos clients et à notre personnel des solutions pensées par l'humain et propulsées par la technologie en plus d'illustrer notre mission et notre stratégie : donner confiance au public et résoudre des problèmes importants. »

PwC a déjà mis en oeuvre des solutions Azure OpenAI Service de Microsoft pour des clients dans divers secteurs, notamment l'assurance, l'aviation et les soins de santé. Ces solutions ont permis aux clients de gagner du temps, de réduire les coûts et de stimuler les revenus.

« Le potentiel pour l'IA de créer une nouvelle valeur commerciale pour les clients de partout au Canada n'a jamais été aussi tangible et n'a jamais progressé aussi rapidement, explique Chris Barry, président, Microsoft Canada. Grâce à notre nouvelle collaboration, PwC va recourir à Azure OpenAI Service de Microsoft pour améliorer ses capacités et offrir à ses clients des solutions d'avant-garde, soutenues par les fonctionnalités d'entreprise et l'infrastructure optimisée pour IA d'Azure. Nous avons une vision commune qui consiste à faciliter la transformation numérique basée sur l'IA générative et à libérer le potentiel des entreprises canadiennes. »

L'IA responsable permettra à PwC Canada et à ses clients d'exploiter l'IA d'une manière sûre, fiable et en toute confiance. Selon les résultats de la 26? enquête annuelle auprès des chefs de direction de PwC, 25 % des dirigeants canadiens pensent que leur entreprise ne sera plus économiquement viable dans 10 ans si elle poursuit son exploitation comme elle le fait actuellement sans transformation. Les chefs d'entreprise reconnaissent la nécessité de se réinventer, en investissant dans la transformation numérique, l'automatisation des processus, et le déploiement de l'infonuagique, de l'IA et d'autres technologies de pointe.

Chez PwC, nous appuyons la gouvernance et la responsabilité par notre cadre de l'IA responsable afin d'aider les clients à élaborer et à déployer la technologie d'IA générative d'OpenAI dans diverses utilisations, en mettant l'accent sur la gouvernance, l'équité, la transparence et l'explicabilité, ainsi que sur la protection de la confidentialité et de la sécurité des données. Non seulement cette approche permettra d'accroître la valeur et les résultats pour les clients de PwC, mais elle vise aussi à renforcer la confiance envers les plateformes d'IA. Cette approche illustre la mission de PwC qui consiste à donner confiance au public et à résoudre des problèmes importants.

Cet investissement s'appuie sur l'engagement de longue date de PwC en faveur de l'intelligence artificielle. Gartner, IDC et Forrester ont d'ailleurs reconnu le réseau mondial de PwC comme chef de file en IA. Récemment, le groupe Services fiscaux et juridiques de PwC a annoncé un partenariat avec Harvey, une startup d'intelligence artificielle mondiale, soutenue par l'OpenAI Startup Fund et qui s'appuie sur la technologie OpenAI et Chat GPT pour automatiser et améliorer divers aspects des fonctions juridiques et fiscales.

Pour en savoir plus sur nos capacités en IA générative, visitez notre site Web ici . Pour obtenir plus d'information sur l'alliance stratégique entre PwC Canada et Microsoft Canada, cliquez ici.

