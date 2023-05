Le Bal Rouge recueille 1,68 M$ pour la campagne Osez rêver : mieux respirer de la Fondation du CUSM





MONTRÉAL, 29 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, c'est au son d'envoûtantes notes de jazz et dans une gare Windsor qui recréait l'effervescence des Années folles et le faste de Gatsby le Magnifique, que s'est tenu Le Bal Rouge. L'édition 2023 de ce somptueux gala a permis de recueillir 1,68 M$ pour la campagne Osez rêver : mieux respirer de la Fondation du CUSM, ce qui porte le total des sommes amassées à 5,2 M$! La campagne Osez rêver : mieux respirer vise à soutenir les recherches époustouflantes et les soins qui donnent un nouveau souffle à l'Institut thoracique de Montréal du CUSM.



« J'ai célébré ce soir mon dernier gala avec la Fondation du CUSM. Je suis extrêmement fière de tout ce que nous avons accompli ensemble. Depuis 2016, Le Bal Rouge a amassé plus de 6,7 M$ pour soutenir les recherches novatrices et les soins exceptionnels au CUSM, et ceci aura un impact énorme pour les années à venir. »

? Julie Quenneville, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM.

Le Bal Rouge de cette année, le 6e gala depuis 2016, soulignait le travail exceptionnel de I'ITM et d'un médecin de renom, le Dr Kevin, directeur de la Division de médecine respiratoire du CUSM. Chef de file de la recherche et des soins respiratoires, son expertise et ses travaux portant sur l'étude et le traitement de la tuberculose ont été maintes fois reconnus. Au plus fort de la pandémie de COVID-19, le Dr Schwartzman a réaffecté le personnel de l'ITM pour prêter main-forte aux équipes du CUSM et traiter davantage de patients atteints de COVID-19, ce qui a contribué à sauver plus de vies.

« Je suis très honoré et touché de cette reconnaissance lors du Bal Rouge de ce soir. Les recherches en cours à l'Institut thoracique de Montréal poursuivent la longue tradition de l'hôpital comme chef de file en matière de soins et de recherche sur les maladies respiratoires. Nous faisons de réels progrès pour offrir les soins les plus novateurs et les plus compatissants à un plus grand nombre de patients et de familles touchés par les maladies pulmonaires. La campagne Osez rêver a largement contribué à rendre cela possible. »

? Dr Kevin Schwartzman, directeur de la Division de médecine respiratoire du CUSM

Au cours de la soirée, les invités du Bal Rouge ont dégusté un repas inoubliable inspiré des années 1920, préparé par le célèbre chef montréalais Armando Arruda, et dansé sur la musique entraînante et envoûtante de Paul Chacra et du groupe 1945. Les coprésidentes du Bal Rouge, mesdames Lucie Guillemette, Maria Della Posta, Sacha Haque et Lisa Giannone se sont jointes aux invités et aux supporteurs présents pour célébrer les réalisations du Dr Kevin Schwartzman et de l'Institut thoracique de Montréal. Fait à noter, le gala était cette année coprésidé pour la toute première fois par quatre femmes. Leur leadership a joué un rôle déterminant dans le succès de la soirée.

« Il est très important de soutenir le travail de nos talentueux médecins pour assurer le bien-être et la santé de notre communauté. Je suis très fière d'avoir participé à la réalisation du Bal Rouge et de soutenir les recherches révolutionnaires et les soins compatissants de l'Institut thoracique de Montréal. »

? Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales chez Air Canada

« Constater l'impact du Bal Rouge sur les soins aux patients au Québec a été extraordinaire. Je suis très fière d'avoir participé à recueillir ces 1,68 millions pour soutenir l'ITM. »

? Sacha Haque, associée, cheffe du contentieux et secrétaire chez Sagard

« Le Bal Rouge est un excellent exemple de l'impact que peut avoir notre communauté lorsque nous osons rêver ensemble. J'ai moi-même pensé perdre mon fils en raison d'un virus respiratoire lorsqu'il avait deux ans. Je suis très fière de soutenir l'Institut thoracique de Montréal et d'aider à faire en sorte que chaque patient puisse recevoir des soins spécialisés comme ceux qui ont permis de sauver la vie de mon fils. »

? Lisa Giannone, présidente et chef des opérations chez BFL Canada

L'Institut thoracique de Montréal, un chef de file des soins respiratoires, traite chaque année plus de 30 000 patients atteints de maladies respiratoires dans ses cliniques spécialisées. Cette unité multidisciplinaire se consacre à la mise au point de nouveaux traitements et à la compréhension de l'apparition et de l'évolution des maladies pulmonaires. Grâce à une salle d'urgence spécialisée en soins respiratoires sur place, l'ITM est en mesure de traiter les cas les plus complexes. Et grâce au soutien de nos généreux donateurs, l'ITM peut continuer d'Oser rêver et de proposer les plus récentes innovations, tout en offrant les meilleurs soins aux patients atteints de maladies respiratoires au CUSM.

« Le soutien envers Le Bal Rouge et l'énergie de la soirée m'ont renversée. Notre communauté a une chance inouïe de pouvoir bénéficier de l'expertise de l'Institut thoracique de Montréal. Les fonds recueillis pour la campagne Osez rêver : mieux respirer permettront de veiller à ce que les patients continuent de recevoir les meilleurs soins.

? Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada

"Le soutien de la Fondation du CUSM a transformé le CUSM. De voir le milieu des affaires de Montréal se réunir à l'occasion du Bal Rouge pour appuyer la recherche, les soins et l'enseignement à l'hôpital est très inspirant. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la tenue de cette magnifique soirée."

? Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale du CUSM

