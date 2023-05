La SDC Montréal centre-ville annonce la nomination de M.Franck Subra à la direction des opérations





MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - La SDC Montréal centre-ville est ravie d'annoncer l'arrivée de M. Franck Subra à titre de directeur des opérations à compter du 15 juin prochain. Cette nomination s'inscrit dans la volonté de l'organisation de poursuivre ses interventions terrain visant à offrir une expérience singulière et de qualité auprès de l'ensemble des usagers du centre-ville.

Fort d'une solide expérience en développement commercial et en gestion, d'abord comme directeur des opérations à la SDC du Vieux-Montréal où il a contribué à embellir le quartier historique, et comme directeur général de la SDC du Quartier Latin où il a contribué à relancer ce secteur durement affecté par la pandémie, M. Subra possède une fine connaissance des enjeux urbains, du développement territorial et de l'embellissement de l'espace public.

« Je suis fier d'accueillir Franck Subra au sein de notre équipe où il jouera un rôle clé dans l'atteinte de nos objectifs stratégiques visant à assurer la vitalité et la compétitivité du plus grand pôle économique, culturel, touristique et académique du Québec. L'arrivée de Franck chez Montréal centre-ville signale aussi un rapprochement entre le quartier des affaires et le Quartier Latin, deux actifs stratégiques importants pour le centre-ville », a déclaré M. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

À propos de Montréal centre-ville

Fondée en 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

