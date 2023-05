SNC-Lavalin fournira des services de gestion des actifs d'entreprise à la Toronto Transit Commission





MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe SNC-Lavalin Inc. (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés avec des bureaux dans le monde entier, va s'associer à la Toronto Transit Commission (TTC) pour diriger le projet de gestion des actifs de l'entreprise. La TTC est la plus importante et ancienne agence de transport en commun de la région, avec plus de 100 ans de service à répondre aux besoins de transport en commun de Toronto.

« Nous sommes ravis de pouvoir apporter des décennies de savoir-faire mondial, de leadership éclairé et de pratiques exemplaires en matière de gestion des actifs d'entreprise à ce projet et au marché nord-américain, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin. Grâce à ses capacités intégrés dans le secteur Infrastructures, SNC-Lavalin est dans une position unique pour appuyer les objectifs d'exploitation et d'entretien de nos clients et pour relever les défis émergents en matière de transformation numérique. »

Cet important programme triennal de transformation de la gestion des actifs renforcera les pratiques exemplaires du TTC et lui permettra de se conformer aux nouvelles réglementations provinciales. SNC-Lavalin aidera la TTC à élaborer des pratiques améliorées de gestion des actifs d'entreprise et de planification des investissements, ainsi que des processus d'affaires et de systèmes de premier ordre. Le programme aidera à faire en sorte que les systèmes et les véhicules de la TTC répondent aux besoins des usagers du transport en commun de Toronto pour les années à venir.

« SNC-Lavalin est fière d'être le partenaire de choix de la TTC et d'appuyer son parcours de transformation vers la meilleure gestion des actifs d'infrastructure de sa catégorie. C'est un privilège pour nous d'avoir été choisis comme partenaire de la TTC pour mener à bien ce projet et pour appliquer certains de nos systèmes et processus novateurs. Bien que la gestion de contenus numériques dans l'industrie canadienne du transport soit un domaine en développement, SNC-Lavalin a mis à profit son savoir-faire mondial pour réaliser de nombreux autres projets de réseau de transport en commun à l'échelle planétaire, comme le train léger sur rail entièrement automatisé de la Canada Line, le réseau de la ceinture périphérique de Londres, et la stratégie de l'aéroport international de Dubaï pour les opérations de transport terrestre multimodal », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, présidente, Capital et Exploitation et entretien à SNC-Lavalin.

