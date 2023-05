/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce majeure concernant l'avenir du secteur Namur-Hippodrome/





MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les médias à une importante annonce concernant l'avenir du site de l'ancien hippodrome de Montréal.

L'activité se déroulera le lundi 29 mai, en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, du responsable de l'Habitation et de la Stratégie immobilière au comité exécutif, M. Benoit Dorais, de la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, de la présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, Mme Janie C. Béïque, du président et chef de la direction de Claridge inc., M. Pierre Boivin, du président-directeur général de Centraide du Grand Montréal, M. Claude Pinard, et de nombreux partenaires du milieu.

Date : Le lundi 29 mai 2023



Heure : 9 h 30



Lieu : Parc Saidye-Bronfman

1 815, rue Buchan, Montréal, H4P 2R9

