Place au Festival Go vélo Montréal!

MONTRÉAL, 29 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, débutait hier avec le Défi métropolitain et propose une semaine complète d'activités cyclistes et urbaines pour toutes et tous. Au cours des prochains jours, Montréal vibrera au rythme des vélos à l'occasion de plusieurs rassemblements populaires tels que le Tour la Nuit ? vendredi 2 juin - et le Tour de l'Île de Montréal ? dimanche 4 juin.

Il est toujours possible de s'inscrire aux événements :

www.velo.qc.ca/govelomtl

La 38e édition du Tour de l'Île de Montréal, dimanche 4 juin :

Le Tour de l'Île de Montréal, c'est LE grand rendez-vous cycliste de l'année dans la métropole. Cette année, les jeunes et les moins jeunes pourront profiter de la grande roue, de jeux et d'une zone ludique aménagés sur le site d'arrivée situé au parc Maisonneuve. Animation et collations seront aussi proposées sur le site et aux relais des parcs Marcelin-Wilson et Don-Bosco. Au programme, deux formules de parcours :

Parcours régulier : Le départ sera donné dès 9 h 15 au parc Maisonneuve, à l'angle du boulevard Rosemont et de la 26 e avenue. Un circuit de 47 km, sans autos, dans les rues de 7 arrondissements de Montréal : Rosemont ? La-Petite-Patrie ? Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Anjou et Saint-Léonard.



: Le départ sera donné dès 9 h 15 au parc Maisonneuve, à l'angle du boulevard Rosemont et de la 26 avenue. Un circuit de 47 km, sans autos, dans les rues de 7 arrondissements de Montréal : Rosemont La-Petite-Patrie Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Anjou et Saint-Léonard. Parcours découverte : Le départ sera donné dès 7 h au parc Maisonneuve, à l'angle du boulevard Rosemont et de la 26e avenue. Un circuit balisé ? 3 choix de distance : choix de 53, 75 ou 99 km - dans des rues ouvertes aux autos, sauf pour les 16 derniers kilomètres qui se feront en compagnie des milliers d'autres participants du parcours régulier.



La 23e édition du Tour la Nuit, vendredi 2 juin :

Le Tour la Nuit, c'est le Montréal nocturne à son meilleur! Le départ sera donné dès 20 h au Parc Maisonneuve, à l'angle du boulevard Rosemont et de la 26e avenue. Un parcours de 24 km, sans autos, dans les rues de 5 arrondissements de Montréal : Rosemont?La-Petite-Patrie ? Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ? Montréal-Nord ? Anjou et Saint-Léonard.

Conférence internationale, jeudi 1er juin - Le tourisme à vélo : un objet politique au service du développement de nos territoires ? l'exemple français :

Au Festival Go vélo Montréal, Vélo Québec est fier d'accueillir Camille Thomé, directrice de Vélo & Territoires, une organisation à but non lucratif basée en France. À cette occasion, elle abordera le potentiel du tourisme à vélo en tant que levier politique pour le développement du territoire, en présentant les progrès accomplis en France suite à l'instauration d'un plan national vélo en 2018. La conférence sera suivie d'une table ronde.

À 18 h, à la Maison du développement durable (aussi disponible en formule virtuelle, via la plateforme Zoom)

Entrée libre

Conférence en français

Réservation requise

« Depuis la toute première édition du Tour de l'Île de Montréal, le Lait collabore étroitement avec Vélo Québec afin de promouvoir l'utilisation du vélo et d'encourager de saines habitudes de vie. Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) sont heureux de redonner à leurs communautés, en contribuant notamment à ce Festival qui offre une belle occasion aux cyclistes de tous âges et tous niveaux de participer à leur rythme en famille, entre amis ou solo à des parcours et activités santés rassembleuses. » souligne Daniel Gobeil, président des PLQ.

« Grâce à ce partenariat de longue date, Desjardins contribue à la prospérité des collectivités et démontre son engagement à promouvoir la santé et les saines habitudes de vie, a déclaré Johanne Brousseau, Directrice Dons, Commandites et Marque chez Desjardins. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir les événements du Festival Go vélo Montréal, tout en faisant vibrer les participants au rythme d'animations musicales. Nous souhaitons beaucoup de plaisir aux participant.e.s. »

« Montréal est une ville de vélo reconnue à l'échelle internationale. Le Festival Go vélo soutient cette année encore la réputation de notre métropole et contribue à son rayonnement en encourageant la pratique du vélo et l'adoption d'un mode de vie sain, actif et ludique. Aujourd'hui, le vélo fait plus que jamais partie des habitudes des Montréalaises et Montréalais et le traditionnel succès du Festival Go Vélo y participe grandement. Je tiens à remercier les organisatrices, organisateurs et bénévoles qui, année après année, investissent temps et efforts dans ce festival. C'est grâce à leur soutien que des milliers de cyclistes de tous âges vivront l'expérience mémorable de se balader à vélo dans des rues sans autos, une découverte des quartiers de la ville à un rythme différent. J'invite toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à se joindre à la fête! », souligne Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le Festival Go vélo Montréal, un rendez-vous rassembleur et sportif, tant pour les gens d'ici que les touristes, et qui fait vibrer les rues de la métropole chaque année. Ma collègue, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et moi, nous invitons petits et grands à profiter pleinement de ces circuits urbains pour explorer les beautés de Montréal et illustrer ensemble un mode de vie sain. » affirme Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement).





À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

