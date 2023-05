/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - |LES MINISTRES LAMETTI ET MILLER FERONT UNE ANNONCE DE FINANCEMENT/





OTTAWA, ON , le 26 mai 2023 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général, annonceront un soutien accru aux victimes et aux survivants autochtones d'actes criminels. Ils seront accompagnés par Hilda Anderson-Pyrz, présidente du National Family and Survivors Circle.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Date : Lundi 29 mai 2023



Lieu : Salle 320

180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)



Heure : 9 h 30 (HE)





Les représentants des médias qui souhaitent y participer sont priés de s'inscrire à l'avance en envoyant à l'adresse [email protected] un courriel qui contient leur nom et le média qu'ils représentent.

SOURCE Department of Justice Canada

29 mai 2023 à 06:00

