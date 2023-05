Nouvelles boissons chez A&W : redécouvrez la classique Root Beer dans d'irrésistibles versions frappées





Que vous soyez fan de Root Beer ou pas, cet été, ce ne sera pas facile de résister aux nouvelles boissons frappées à la Root Beer du Brew Bar A&WTM

VANCOUVER, BC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Les nouvelles boissons frappées à la Root Beer d'A&W débarquent juste à temps pour l'été. La population canadienne pourra maintenant savourer le goût classique de la Root Beer A&WTM dans trois versions frappées toutes fraîches.

Servies toute la journée exclusivement dans les restaurants du pays avec Le Brew Bar A&W, les Root Beer frappées sont déclinées en trois alléchantes saveurs : la Root Beer A&WTM frappée, le frappé Root Beer A&WTM et crème ainsi que le frappé Root Beer A&WTM et moka.

Root Beer A&W TM frappée : La classique Root Beer A&W TM faite avec du sucre de canne naturel et des saveurs naturelles mélangée avec de la glace.







Frappé Root Beer A&W TM et crème : La classique Root Beer A&W TM faite avec du sucre de canne naturel et des saveurs naturelles, mélangée à de la crème faite de lait 100 % canadien et à de la glace pour un résultat riche et onctueux.







Frappé Root Beer A&WTM et moka : La classique Root Beer A&WTM faite avec du sucre de canne naturel et des saveurs naturelles, mélangée au goût velouté du café infusé à froid, à de la crème faite de lait 100 % canadien et à de la glace.

« Notre sélection de Root Beer frappées est composée de versions encore plus rafraîchissantes de notre Root Beer classique, celle que les gens adorent depuis leur enfance. La texture frappée ajoute une nouvelle dimension au goût onctueux et crémeux de notre Root Beer classique. Ces délices glacés sont parfaits pour les chaudes journées d'été ou à n'importe quel moment où vous avez envie d'une boisson bien rafraîchissante empreinte de nostalgie », explique Karan Suri, directeur du développement du menu pour A&W Canada.

A&W a commencé à déployer son nouveau programme de Brew Bar dans les restaurants A&W au printemps 2021. Avec plus de 520 Brew Bar A&W maintenant en activité, les gens d'un bout à l'autre du pays peuvent notamment savourer une foule de nouvelles boissons chaudes et froides à base d'espresso.

Pour siroter une des nouvelles boissons à base de Root Beer A&W, rendez-vous au aw.ca/fr/brewbar pour trouver Le Brew Bar A&W le plus près de chez vous et explorer le menu.

À propos du Brew Bar A&WTM :

Le Brew Bar A&WTM est votre nouvelle destination pour des boissons satisfaisantes à souhait. Élaborées avec soin à partir d'ingrédients naturels de qualité supérieure, toutes les boissons offertes par Le Brew Bar vous offrent le goût irrésistible et la satisfaction que vous recherchez. Avec notre vaste sélection de boissons chaudes et froides à base d'espresso, il y en a une pour tout le monde. Trouvez Le Brew Bar A&WTM le plus près de chez vous au aw.ca/fr.brewbar.

