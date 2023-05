LunaJets prévoit la fin de l'euphorie dans l'aviation d'affaires





Le marché européen est confronté à un douloureux retour à la réalité.

GENÈVE, 29 mai 2023 /PRNewswire/ --

Marché de l'aviation d'affaires.

Après 2 années de croissance postpandémique exceptionnelle, le marché de l'aviation d'affaires connaît un recul majeur. "Notre industrie est cyclique et exposée à des renversements brutaux, nous ne sommes pas surpris par ce ralentissement en Europe, nous l'avions largement anticipé, (communiqué de presse LunaJets Ebace 2022) cependant nous restons préoccupés par ses nouvelles conditions", a relevé le PDG de LunaJets, Eymeric Segard.

"Les taux d'intérêt bas et l'activité M&A à des niveaux de transactions irréalistes font dorénavant partie du passé, nous prévoyons maintenant un atterrissage brutal pour notre industrie avec un risque de dislocation de l'offre si les conditions actuelles persistent » conclut M. Segard.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur: https://www.multivu.com/players/uk/9173451-lunajets-sees-hard-landing-after-golden-age/

Un début d'année au ralenti pour LunaJets

« Malgré un ralentissement des activités depuis le mois d'août dernier, nous avons terminé l'année 2022 sur une croissance des revenus de 40 %, à près de 150 millions de dollars et un nombre record de 1 250 nouveaux clients. Depuis janvier, notre chiffre d'affaires et nos réservations ont baissé de 3% » commente Guillaume Launay, le Directeur des Ventes du groupe, « c'est décevant mais bien au-dessus des chiffres du marché ».

Dans l'ensemble, notre niveau de pré-réservations estivales, bien que plus tardifs que d'habitude, reste élevé, tandis que les prix et les disponibilités sont bien meilleurs que l'année dernière. Nous prévoyons aujourd'hui un retour à la normale loin des tumultes de l'été 2022 en raison des difficultés qu'avaient connu les aéroports et les opérateurs.

Nouveaux bureaux et renforcements des équipes de LunaJets

« LunaJets est en bonne position pour relever les nouveaux défis et saisir les opportunités de l'industrie. C'est une plateforme de réservation indépendante, ayant une image de marque établie, une situation financière saine (sans dettes et avec des liquidités solides) et forte de 15 ans d'expérience, de croissance et de rentabilité » mentionne Alain Leboursier, Directeur Général de LunaJets.

« Nous pensons comme une startup mais agissons comme un groupe mondial, le ralentissement du marché à court terme ne nous détourne pas de notre stratégie à long terme, en témoigne l'ouverture de nos 3 nouveaux bureaux depuis janvier. D'abord en février dernier à Dubaï DIFC, dirigé par Caroline Cresp, à Zurich en avril, dirigé par Thomas Hauser et enfin il y a 2 semaines, notre bureau de Madrid, dirigé par Carlos Matallana, l'ancien Directeur Commercial de Gestair, le principal opérateur espagnol ».

Notre stratégie claire et disciplinée permet d'attirer de nouveaux talents comme en témoigne la récente nomination de Roman Nefedov, ancien cadre chez Ralph Lauren, en tant que nouveau Directeur Marketing.

L'expansion internationale est la résultante de la vision fondamentale de LunaJets de créer la plateforme de réservation d'avions privés la plus efficace. Forte de son expertise, Lunajets vise à garantir l'accès à la flotte d'avions privés la plus optimale possible grâce à la sélection des meilleurs opérateurs, des avions les plus récents, à la possibilité d'utiliser du carburant SAF et de compenser son empreinte carbone.

A PROPOS DE LUNAJETS

LunaJets est l'un des leaders mondiaux des solutions d'affrètement d'avions privés, basé à Genève et disposant de bureaux à Londres, Paris, Monaco, Riga, Zurich et Madrid.

Composée d'une équipe de plus de 85 experts, utilisant les dernières technologies, LunaJets fournit des conseils indépendants pour la réservation de tout jet privé partout dans le monde, 24/7. Elle offre le service le plus flexible du marché sur tous les types d'appareils. En 2015, LunaJets a été le premier courtier en charters à être certifié ARG/US en dehors des Etats-Unis. Une certification détenue jusqu'à ce jour. L'entreprise a été fondée en 2007 par Eymeric Segard, actuel PDG.

Pour toutes communications : Marketing Department +41 22 782 12 12, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2084465/LunaJets_Geneva_Office.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248766/4052177/LunaJets_Logo.jpg

29 mai 2023 à 05:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :