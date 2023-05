Les serveurs d'IA de GIGABYTE avec superpuces brillent au COMPUTEX, redéfinissant une nouvelle ère de l'informatique





GIGABYTE expose des technologies et des solutions de pointe au COMPUTEX 2023 sous le thème de « L'avenir de l'INFORMATIQUE ». Du 30 mai au 2 juin , GIGABYTE présentera plus de 110 produits qui stimulent la transformation future de l'industrie, démontrant les tendances émergentes de la technologie de l'IA et de la durabilité, au 1er étage du Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1.

Gagnez le gros lot avec l'IA grâce aux serveurs GPU/HPC pionniers de GIGABYTE

GIGABYTE et sa filiale, Giga Computing, présentent des gammes de serveurs AI/HPC inégalées, menant l'ère du supercalcul à l'échelle exa. Le premier serveur HGX H100 8-GPU SXM5 certifié NVIDIA, le G593-SD0, en est l'une des stars. Équipé des processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération et de la conception thermique de pointe de GIGABYTE, le G593-SD0 peut effectuer des charges de travail extrêmement intensives à partir d'une IA générative et de la formation de modèles d'apprentissage en profondeur dans un châssis de serveur 5U à densité optimisée, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les centres de données visant des avancées de l'IA.

GIGABYTE lance également des serveurs informatiques d'IA prenant en charge le processeur NVIDIA Grace et les superpuces Grace Hopper. Les serveurs haute densité sont accélérés avec la technologie NVLink-C2C sous la plateforme ARM Neoverse V2, établissant ainsi une nouvelle norme pour l'efficacité et la bande passante du calcul AI/HPC.

Adoptez la durabilité avec les solutions informatiques écologiques de renommée mondiale de GIGABYTE

Les solutions informatiques écologiques de GIGABYTE élèvent les normes d'efficacité énergétique des centres de données à un niveau supérieur. C'est la première fois que GIGABYTE présente trois modèles de réservoirs de refroidissement par immersion au COMPUTEX, afin de démontrer comment l'informatique écologique peut éliminer le besoin de ventilateurs et de climatisation gourmands en énergie. Ces solutions permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs de développement durable tout en faisant face à la demande croissante d'innovations à forte composante informatique.

En plus de ces solutions informatiques écologiques, GIGABYTE présente ses efforts de longue date visant à atteindre une « productivité durable ». GIGABYTE optimise les lignes de production afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone, ainsi que la réparation, le recyclage et la remise à neuf des déchets électroniques. La consommation de sources d'énergie des entreprises a ainsi été réduite de 34 % et les émissions de gaz à effet de serre de 43 %. En 2021 et 2022, GIGABYTE a été classé «Leadership-Level » par CDP Climate Assessment pour ses actions et accomplissements durables qui font la différence.

Centres de données avancés avec sélections de serveurs de nouvelle génération

Le développement technologique et les services numériques reposent grandement sur des centres de données avancés. GIGABYTE expose une large gamme de serveurs et de cartes mères adaptés au cloud computing, au stockage de données et à l'edge computing, ainsi que des serveurs présentés dans des racks standardisés EIA et OCP (Open Compute Project). Les nouveaux produits d'entreprise GIGABYTE prennent en charge les dernières puces d'AMD, Ampere, Intel et NVIDIA, qui permettent aux centres de données de bénéficier de performances, de flexibilité, d'évolutivité et d'efficacité optimisées.

Créez une industrie intelligente avec le déploiement supérieur basé sur l'IA de GIGABYTE

Le développement de la communication en réseau a stimulé l'essor de l'Internet des objets (IoT). Au COMPUTEX, GIGABYTE montre comment l'IoT peut utiliser la technologie de l'IA pour moderniser la fabrication, la vente au détail, les véhicules autonomes, la santé, ainsi que d'autres secteurs. La technologie clé exposée inclut des cartes mères industrielles, des systèmes embarqués, des micro-ordinateurs, des systèmes de reconnaissance d'image IA et l'Internet des véhicules, tirant parti de la technologie des puces de nouvelle génération pour exploiter des opportunités illimitées grâce à la transformation numérique.

Redéfinissez les règles du jeu avec les ordinateurs AORUS et AERO primés

GIGABYTE a toujours adhéré à une philosophie de conception qui offre une expérience client exceptionnelle. Les séries de gaming AORUS et AERO Creator ont remporté 15 Red Dot Design Awards en 2023 pour les cartes mères, cartes graphiques, ordinateurs portables, grands moniteurs 4K et périphériques de jeu, démontrant ainsi l'innovation dédiée et l'excellence esthétique de GIGABYTE. En plus des produits primés AORUS et AERO, GIGABYTE présentera également diverses sélections de cartes mères, de disques SSD et de kits à monter soi-même, impressionnant les passionnés de technologie avec de nombreux choix d'excellence.

Visitez la page de l'événement COMPUTEX de GIGABYTE.

