Astronergy reconnu « Top Performer 2023 » par PVEL





SHANGHAI, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Astronergy, l'un des 6 principaux acteurs de l'industrie photovoltaïque dans le monde et pionnier dans les modules PV TOPCon de type n, s'est vu décerner le titre de « Top Perfomer 2023 » dans la fiche d'évaluation de la fiabilité des modules PV annuelle de PV Evolution Labs (PVEL) et a reçu son septième trophée de « Top Performer » lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la SNEC PV POWER EXPO, à Shanghai, en Chine, le 25 mai.

PVEL est le principal laboratoire indépendant pour le secteur de l'énergie solaire et membre du groupe Kiwa. Sa fiche d'évaluation de la fiabilité des modules PV pourrait fournir à l'industrie des connaissances essentielles sur la fiabilité à long terme et les données de rendement, et pourrait résumer les résultats du programme de qualification des produits (PQP) des modules PV, un régime d'essais complet établi par PVEL en 2012 pour fournir des données empiriques pour l'analyse comparative des fournisseurs de modules PV et du rendement énergétique et des modèles financiers à l'échelle des projets.

Cette année, le statut de Top Performer a été attribué pour 16 modules d'Astronergy. Parmi ces produits, tous les modules TOPCon de la série ASTRO N (ASTRO N5 & ASTRO N5S), qui utilisent la technologie TOPCon de type n développée indépendamment, en font partie. L'octroi du statut est la preuve que les modules ASTRO N TOPCon ont les avantages d'une performance supérieure et d'une dégradation moindre.

« PVEL félicite Astronergy pour avoir été classé Top Performer dans la fiche d'évaluation 2023, avec leur nouvelle génération de modules TOPCon de type n, a déclaré Kevin Gibson, directeur général de PVEL. Nous sommes heureux de reconnaître que, pour la quatrième année consécutive, Astronergy démontre son engagement à produire des modules fiables via le programme de qualification des produits de PVEL. »

Jack Zhou, responsable mondial de la technologie et de la gestion des produits chez Astronergy, a déclaré lors de la cérémonie que, depuis qu'Astronergy a pris la tête de la transition technologique afin de passer du type p au type n en 2022, et a été pionnier dans les modules PV TOPCon de la série ASTRO N, nous avons mené de nombreuses expérimentations et apporté des améliorations adaptatives aux produits.

Le marché a d'excellents retours sur la performance des produits, et nous avons signé des commandes pour plus de 100 MW en Amérique latine, en Australie, en Allemagne et en Chine, a ajouté Jack Zhou. Le statut de Top Performer accordé par PVEL constitue un excellent retour de la part d'un tiers autorisé. Aujourd'hui, la technologie TOPCon de nos produits continue de s'améliorer, et les produits ASTRO N7 d'hier seront notre prochaine génération de modules TOPCon avec des capacités de mise à niveau continue au profit de tous les consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2085327/The_PVEL__Top_Performer__label_Astronergy.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2085329/image_5024444_25410723.jpg

29 mai 2023 à 04:00

