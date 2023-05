EcoCeres : première livraison en Europe d'éthanol cellulosique produit à 100 % à partir de déchets agricoles, un nouveau chapitre dans le domaine des biocarburants renouvelables





HONG KONG et LONDON, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- EcoCeres, Inc., une société de bioraffinage innovante basée en Asie et dotée de solides capacités en R&D, est heureuse d'annoncer sa première livraison sur les marchés européens d'éthanol cellulosique produit à 100 % à partir de déchets agricoles, une étape que la société a franchie après la mise en service d'une autre installation révolutionnaire en Chine. L'éthanol cellulosique est un important substitut partiel renouvelable à l'essence.

Avec cette étape, EcoCeres se démarque en tant qu'entreprise capable de produire une gamme variée de biocarburants renouvelables, notamment du carburant d'aviation durable (SAF), de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) et de l'éthanol cellulosique. La société doit cette réussite à sa technologie développée en interne et à sa propre plate-forme de raffinage de la biomasse, qui lui permet de répondre à la demande croissante du marché et aux exigences réglementaires en matière de carburants renouvelables destinés au transport.

Cette livraison se compose de 850 tonnes d'éthanol cellulosique fabriqué à partir de déchets agricoles, principalement des rafles de maïs, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre de plus de 80 % par rapport aux combustibles fossiles traditionnels et qui est conforme à la directive sur les énergies renouvelables de l'Union européenne en tant que biocarburant avancé.

« EcoCeres est l'une des rares entreprises au monde à être en mesure de produire de l'éthanol cellulosique à l'échelle industrielle. Elle est donc bien placée pour répondre à la demande croissante de biocarburants avancés », a déclaré Philip Siu, cofondateur et président-directeur général d'EcoCeres. « Cette livraison d'éthanol cellulosique témoigne du succès de la percée réalisée par EcoCeres dans la transformation des déchets agricoles lignocellulosiques en sucre, ouvrant ainsi la voie à la production de carburant d'aviation durable grâce à la conversion de l'alcool en carburant d'aviation », a-t-il ajouté.

« Notre approche innovante de la production d'éthanol cellulosique entièrement à partir de déchets agricoles non seulement favorise un avenir durable, mais renforce également notre position sur le marché des carburants renouvelables », a déclaré le Dr Bin Xu, directeur de l'exploitation de l'activité « déchets agricoles » de l'entreprise. « Notre différenciateur unique est notre capacité à séparer efficacement l'hémicellulose, la cellulose et la lignine, et à les utiliser dans des processus ou des produits finaux de grande valeur, de manière économique et durable. »

EcoCeres développe une technologie brevetée pour convertir les déchets agricoles, tels que la rafle de maïs et la paille, en biocarburants et biopolymères à base de déchets de grande valeur qui favorisent les transitions énergétiques et matérielles permettant d'atteindre la neutralité carbone.

Dans le scénario « net zéro » de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production d'éthanol avancé devrait augmenter de 1 150 % [ou 12,5 fois] entre 2021 et 2030[1]. Cette première livraison d'éthanol cellulosique est une étape importante dans l'évolution d'EcoCeres pour devenir une bio-raffinerie avancée de premier plan au niveau mondial, qui utilise la biomasse durable.

À propos d'EcoCeres, Inc.

EcoCeres, Inc. (« EcoCeres ») est une société innovante d'utilisation de la biomasse dotée de solides capacités en R&D et d'excellentes performances ESG. Elle est pionnière d'un modèle de bioraffinerie durable qui favorise un avenir plus vert et plus durable. La société comprend les activités d'utilisation de la bio-graisse et d'utilisation des déchets agricoles. EcoCeres s'engage à développer des solutions innovantes pour répondre aux défis environnementaux dans le monde en transformant les déchets agricoles en biocarburants et biopolymères de grande valeur.

En janvier 2023, Bain Capital Private Equity a réalisé une importante prise de participation dans EcoCeres, une transaction qui faisait suite à un investissement du fonds énergétique britannique Kerogen Capital en février 2022.

Pour plus d'informations sur EcoCeres et sa technologie révolutionnaire de production d'éthanol cellulosique, veuillez consulter le site https://www.eco-ceres.com

[1] Rapport de l'AIE, mis à jour le 26 octobre 2022, https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/liquid-biofuel-production-by-feedstock-and-technology-in-the-net-zero-scenario-2021-and-2030

29 mai 2023 à 03:00

