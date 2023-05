LE DMCC PUBLIE LE NOUVEAU RAPPORT « FUTURE OF TRADE » DES JEUX VIDÉO ET DE L'ESPORT : LES REVENUS GÉNÉRÉS DANS LA RÉGION MENA DEVRAIENT PRESQUE DOUBLER D'ICI 2027





L'édition dédiée aux jeux vidéo et à l'esport dans le rapport Future of Trade du DMCC révèle que les revenus des jeux vidéo dans la région MENA atteindront 6 milliards de dollars en 2027

La croissance sera accélérée par des écosystèmes sectoriels dans les principaux centres d'affaires, démontrant l'importance du DMCC Gaming Centre (Centre de jeux du DMCC) pour la région

Les progrès technologiques, une base d'utilisateurs plus large et plus inclusive, et un plus grand soutien gouvernemental stimulent la croissance de l'industrie, avec les EAU, l'Arabie saoudite et l'Égypte comme principaux leaders de l'industrie dans la région MENA

Le rapport complet peut être téléchargé ici : www.futureoftrade.com

DUBAÏ, EAU, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les revenus des jeux vidéo devraient presque doubler d'ici 2027 par rapport à 2021 dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), pour atteindre 6 milliards de dollars américains, selon le dernier rapport Future of Trade 2023 du DMCC intitulé « Gaming in the Middle East and North Africa (MENA): Geared for growth » (Les jeux vidéo au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) : Une croissance assurée). Une population jeune et connectée, des niveaux élevés de connectivité numérique et le soutien du gouvernement favorisent l'émergence de la région en tant que centre de consommation et de création.

Les jeux et l'esport sont deux segments de consommation à croissance rapide, bénéficiant des progrès rapides de la technologie ainsi que d'un public plus large et plus inclusif. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en tête de la région, soutenus par des niveaux de revenus élevés, un fort engagement numérique et des initiatives d'investissement public. Au niveau mondial, l'Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché et la Chine, les États-Unis et le Japon sont les plus grands marchés individuels.

Le rapport rassemble les contributions de leaders clés de l'industrie, dont Jad El Mir, partenaire chez Strategy&, et Klaus Kajetski, PDG et fondateur de YaLLa Esports, afin d'établir les principaux moteurs de la croissance accélérée de l'industrie dans la région MENA et au-delà. Il examine également l'impact sur les jeux vidéo et l'esport d'un point de vue technologique, culturel et commercial, couvrant les tendances mondiales de consommation, l'émergence de la région MENA en tant que plaque tournante des jeux vidéo et de l'esport, et les principaux défis que l'industrie doit relever pour augmenter encore ses revenus.

Orientant la croissance accélérée du secteur mondial, qui passera de près de 200 milliards de dollars américains de recettes en 2021 à 340 milliards de dollars américains en 2027, le rapport présente une série de recommandations clés à l'intention des gouvernements et des entreprises, à savoir :

Diversifier les sources de revenus de l'esport en passant du sponsoring à de nouveaux modèles de monétisation directe avec les fans, y compris le merchandising numérique, les programmes de fidélité et les plateformes de formation pour les joueurs amateurs, afin d'augmenter les revenus.

Mettre en place des garanties réglementaires appropriées pour assurer la confidentialité, la sécurité et la sûreté en ligne dans l'écosystème des jeux numériques et créer un environnement propice aux affaires, notamment des systèmes de visas plus souples pour permettre aux professionnels de l'esport et au public d'assister à des événements en direct, afin d'attirer des talents dans la région et de la hisser au rang de leader mondial du secteur.

Ahmed Bin Sulayem, président exécutif et PDG du DMCC, a déclaré : « Les jeux vidéo ont pris une place prépondérante dans le monde du divertissement, entraînant une croissance rapide, en particulier dans la région MENA, qui représente aujourd'hui 15 % de la base mondiale de joueurs. L'essor de la gamification dans des domaines tels que l'éducation, les soins de santé et d'autres secteurs a prouvé le rôle du jeu dans la facilitation de l'activité économique au sens large. L'accélération de la croissance du secteur des jeux aura un impact mesurable sur l'avenir des marchés dans le monde entier, ainsi que sur l'avenir du commerce. Alors que le DMCC cherche à consolider la réputation de Dubaï en tant que centre économique et commercial mondial, il sera essentiel d'activer efficacement les opportunités dans le secteur des jeux vidéo. »

Parmi les segments les plus surveillés figure l'esport, qui devrait afficher une croissance de revenus de 23,3 % entre 2019 et 2024 dans la région MENA. La jeune démographie de la région, l'engagement des diffuseurs et des sponsors internationaux, ainsi que le soutien des gouvernements, alimentent cette croissance. Exploitant ce potentiel économique, le DMCC s'est associé à YaLLa Esports, l'organisation professionnelle d'esports basée à Dubaï, pour lancer le DMCC Gaming Centre (Centre de jeux du DMCC) en décembre 2022. Le Centre soutient la croissance de l'industrie à Dubaï en fournissant aux entreprises de jeux vidéo un accès aux capitaux mondiaux, aux meilleurs talents de l'industrie et à un écosystème qui leur permet d'opérer efficacement et en toute confiance.

En raison de la solidité de l'environnement commercial et de l'infrastructure des Émirats arabes unis, ainsi que de leur statut de porte d'accès aux régions du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique, plusieurs développeurs de jeux internationaux ont établi leur siège régional dans le pays. Ubisoft est basé à Abu Dhabi, tandis que le géant du jeu Tencent a établi son siège MENA à Dubaï, de même que Riot Games. En Arabie saoudite, le royaume a fait du jeu un élément central de son projet Neom et a déjà investi plus de 1,7 milliard de dollars américains dans l'industrie du jeu.

Cette édition spéciale du rapport Future of Trade du DMCC fait suite au lancement de son rapport biennal phare en juillet 2022, qui présentait les principaux moteurs du commerce mondial au cours de la prochaine décennie. La série de rapports Future of Trade a été téléchargé et consulté 1 300 000 fois au total.

À propos de Future of Trade

Future of Trade est le rapport phare du DMCC qui explore la nature changeante du commerce mondial. L'édition 2022 du rapport a examiné l'impact de la géopolitique, de la technologie et des tendances économiques mondiales sur l'avenir du commerce, en mettant l'accent sur la croissance du commerce, les chaînes d'approvisionnement, le financement du commerce, l'infrastructure et la durabilité.

Cette édition spéciale sur les jeux vidéo en 2023 étudie l'impact de l'industrie des jeux sur le commerce et les entreprises, en soulignant la croissance stupéfiante dont l'industrie est témoin à la fois au niveau mondial et dans la région MENA, ainsi que les opportunités offertes aux entreprises de jeux internationales et locales à Dubaï.

À propos du DMCC

Basé à Dubaï, le DMCC représente la zone franche la plus interconnectée au monde et la principale plaque tournante du commerce et des entreprises pour les biens et les services. Que ce soit en développant des quartiers dynamiques avec des propriétés de classe mondiale comme Jumeirah Lakes Towers et le très attendu Uptown Dubai, ou en fournissant des services commerciaux de haute performance, le DMCC fournit tout ce dont sa communauté dynamique a besoin pour vivre, travailler et prospérer. Conçu pour le commerce, le DMCC est fier de maintenir et de renforcer la position de Dubaï en tant que lieu incontournable du commerce mondial, aujourd'hui et à l'avenir. www.dmcc.ae

