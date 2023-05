INFINITY 1300 de Growatt est sur le point d'être disponible pour les utilisateurs européens





SHENZHEN, Chine, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Growatt a annoncé qu'INFINITY 1300 sera bientôt accessible aux clients européens. Ses pages officielles ( UK / DE / EU ) sont désormais ouvertes aux clients du Royaume-Uni, de l'Allemagne et d'autres nations européennes.

Succédant aux modèles précédents, l'INFINITY 1300 bénéficie d'un grand nombre d'améliorations qui lui permettent de monter d'un cran, ce qui en fait une centrale électrique portable bien méritée pour tous les scénarios. En outre, son premier lancement aux États-Unis a suscité de nombreuses critiques favorables de la part des consommateurs.

En gardant à l'esprit la sécurité et la longévité, l'INFINITY 1300 utilise des batteries LiFePO4 sûres et durables et offre une garantie sans souci allant jusqu'à 5 ans, ce qui le distingue de la plupart de ses concurrents sur le marché.

Pour aider à élever le style de vie moderne, l'INFINITY 1300 est équipé d'une puissance de 1 800 W et d'une capacité de 1 382 Wh, couvrant presque tous les besoins en énergie à la maison et à l'extérieur. Grâce à la technologie de l'onduleur bidirectionnel, il suffit d'une heure pour recharger la batterie de 0 à 80 % de sa capacité en courant alternatif. Grâce à la fonction UPS, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de la perte de données ou des dommages matériels en cas de panne de courant, car l'INFINITY 1300 peut immédiatement détecter la panne et basculer de manière transparente en 20 ms, sans que personne ne s'en aperçoive. Pour les aventuriers à la recherche d'une alimentation de secours pour leurs voyages en camping ou en VR, l'INFINITY 1300 dépassera certainement leurs attentes car il est doté d'une entrée solaire de 800 W et d'un rendement MPPT de 99 %, ce qui permet d'atteindre 2,5 heures de charge solaire.

« Growatt accélère le déploiement de ses solutions d'alimentation portables et ajoutera d'autres modèles à sa gamme de produits pour répondre aux différents scénarios d'utilisation », a déclaré Lisa Zhang, vice-présidente du marketing de Growatt. « Dans le cadre de notre orientation stratégique globale, nous nous engageons à nous enraciner profondément dans le marché européen et à étendre l'influence de Growatt année après année ! »

À propos de Growatt

Growatt, expert mondialement reconnu en matière de nouvelles énergies, est apprécié par plus de 3 millions de passionnés d'énergie propre dans le monde entier depuis 2011. Axé sur le domaine de la production d'énergie propre, du stockage et de la numérisation, Growatt propose des solutions énergétiques intelligentes pour tous les scénarios afin de permettre l'indépendance énergétique de chacun. En tant que pionnier dans le domaine, Growatt a accumulé des années d'expérience et dispose de la technologie de pointe du secteur pour favoriser une vie énergétique propre plus intelligente et plus fiable pour les particuliers, les familles et les entreprises. Cliquez ici pour en savoir plus sur les générateurs portables Growatt .

