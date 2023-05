Veken et ESY SUNHOME ont conclu une coopération stratégique concernant les batteries au sodium afin de promouvoir conjointement le développement du stockage de l'énergie





SHENZHEN, Chine, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 27 mai, Veken Technology (ci-après dénommée « Veken », code boursier : 600152) et ESY SUNHOME ont organisé une cérémonie de signature d'une coopération stratégique lors du lancement de la production de batteries au sodium. Les deux parties exploreront la mise en oeuvre des batteries au sodium et travailleront ensemble pour promouvoir le développement de l'industrie du stockage de l'énergie résidentielle et commerciale. M. Lee, PDG d'ESY SUNHOME, M. He Chengming, président de Veken, et M. Chen Liangqin, directeur technique de Veken.

Selon l'accord, Veken fournira à ESY SUNHOME une technologie de batterie au sodium et des conseils techniques afin de contribuer à l'amélioration globale des performances des batteries de stockage d'énergie et d'accroître la compétitivité et l'internationalisation des produits de stockage d'énergie résidentiels et commerciaux d'ESY SUNHOME.

ESY SUNHOME dispose d'équipes expérimentées en matière de recherche et développement, de production et de tests, ainsi que d'une excellente équipe de marketing issue de l'étranger. L'entreprise dispose d'une stratégie commerciale globale claire et d'un sens aigu de l'information sur le marché et les produits.

Les batteries sodium-ion offrent d'excellentes performances à basse température. Elles peuvent se décharger normalement dans un environnement extrêmement froid de -40°C et fonctionner correctement dans un environnement à haute température de 80°C, un avantage par rapport aux batteries lithium-ion.

En outre, le principe de l'élément chimique et les performances de sécurité des batteries sodium-ion sont plus stables que ceux des batteries lithium-ion. Elles ne s'enflamment pas et n'explosent pas dans des conditions telles que la surcharge, la décharge excessive, le court-circuit, les activités d'acupuncture et l'extrusion.

Les batteries sodium-ion présentent un taux de performance intéressant et l'avantage d'une charge rapide. Il suffit d'environ 15 minutes pour charger l'équipement à plus de 80 %. Elle peut être déchargée à un rythme élevé, 2 à 3 fois supérieur à celui des batteries au lithium. Les excellentes performances des batteries sodium-ion dans tous les domaines garantissent que les produits de stockage d'énergie conservent un fonctionnement stable dans différentes conditions extrêmes.

Les batteries sodium-ion sont compatibles avec le processus des batteries lithium-ion, ce qui permet de changer rapidement les équipements et les lignes de production des batteries lithium-ion existantes afin de mettre en place des batteries sodium-ion.

La signature de l'accord constitue une nouvelle étape pour les deux parties, qui souhaitent instaurer une coopération gagnant-gagnant et atteindre un meilleur développement. Après la signature de l'accord, des conférences et des réunions régulières seront organisées pour discuter des questions de coopération et promouvoir le développement du partenariat, l'industrie des nouvelles énergies, la popularisation des produits de stockage d'énergie des batteries sodium-ion et, surtout, pour contribuer ensemble à la réalisation de l'objectif de neutralité carbone au niveau mondial.

