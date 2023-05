Les plateformes de serveur TYAN pour améliorer les performances informatiques du centre de données avec les processeurs AMD EPYC de 4ème génération au Computex 2023





TAIPEI, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- TYAN ®, un fabricant leader de conception de plateformes de serveurs et une filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présentera ses dernières plateformes HPC, cloud et de stockage au Computex 2023, stand n° M0701a à Taipei, Taïwan du 30 mai au 2 juin. Ces plateformes sont alimentées par des processeurs AMD EPYCtm série 9004 , qui offrent une efficacité énergétique supérieure et sont conçus pour améliorer les performances informatiques des centres de données.

« Alors que les entreprises accordent de plus en plus la priorité à la durabilité dans leurs opérations, les centres de données - qui servent de noyau informatique d'une organisation - offrent une opportunité significative d'améliorer l'efficacité et de soutenir des objectifs de durabilité ambitieux », a déclaré Eric Kuo, vice-président de l'unité commerciale Infrastructure de serveurs chez MiTAC Computing Technology Corporation. « Les plateformes de serveur de TYAN alimentées par le processeur AMD EPYC de 4ème génération permettent aux organisations informatiques d'atteindre des performances élevées tout en restant rentables et en contribuant à la durabilité environnementale. »

Accélérer les performances réelles de la charge de travail pour les applications IA et HPC modernes

Tirant parti de la prise en charge des processeurs AMD EPYC de 4ème génération pour une mémoire DDR5 hautes performances et des E/S PCIe® Gen 5 rapides, les plateformes HPC de TYAN répondent aux exigences de hautes performances des applications d'IA et d'apprentissage automatique d'aujourd'hui. Le Transport HX TN85-B8261 est un serveur 2U à double socket équipé de 24 emplacements RDIMM DDR5 et de huit plateaux de lecteur sans outil NVMe U.2 remplaçables à chaud de 2,5 pouces. La plate-forme prend en charge jusqu'à quatre cartes GPU double largeur et deux emplacements PCIe 5.0 x16 demi-hauteur, conçus pour améliorer les performances HPC et deep learning.

Le Transport HX FT65T-B8050 est une plateforme de serveur sur socle convertible en rack dotée d'un seul processeur AMD EYPC série 9004, de huit emplacements RDIMM DDR5, de huit plateaux de disques SATA 3,5" et deux plateaux de disque 2,5" NVMe U.2 remplaçables à chaud sans outil. Le FT65T-B8050 prend en charge jusqu'à deux cartes GPU professionnelles PCIe 5.0 x16 double largeur, ainsi que deux adaptateurs réseau haut débit supplémentaires qui sont idéaux pour les charges de travail AI workbench côté bureau.

Plateforme AM5 aux performances inégalées et serveurs multi-noeuds pour alimenter le cloud

Le Tomcat CX S8016 est une carte mère de serveur basée sur le processeur AMD Ryzentm 7000 conçue avec un BMC (Baseboard Management Controller) intégré pour le déploiement CSP au format micro-ATX (9,6" x 9,6"). La carte mère est spécialement conçue pour la nouvelle plateforme AMD socket AM5, avec quatre emplacements DDR5 UDIMM, un emplacement PCIe 5.0 x16, deux emplacements NVMe M.2 et deux ports GbE intégrés.

Le Transport CX TD76-B8058 est une plateforme de serveur multinoeud 2U conçue pour le déploiement de centres de données haute densité, de serveurs Web frontaux et de diverses applications évolutives. La plateforme comprend quatre noeuds à service frontal, chaque noeud prenant en charge un processeur AMD EPYC série 9004, 16 emplacements RDIMM DDR5, quatre plateaux de disques E1.S remplaçables à chaud, deux emplacements NVMe M.2, une extension PCIe 5.0 x16 standard et un emplacement mezzanine LAN OCP 3.0.

Serveurs de stockage hybrides et 100 % flash pour optimiser les performances de streaming de données

Les plateformes de stockage de TYAN sont conçues pour fournir des E/S de données massives entre la mémoire et les périphériques de stockage pour les centres de données. Les Transport SX TS70-B8056 et Transport SX TS70A-B8056 sont des serveurs de stockage à socket unique 2U qui prennent en charge 24 emplacements DDR5 RDIMM, trois emplacements d'extension PCIe 5.0 standard et un emplacement mezzanine LAN OCP 3.0.

Le TS70-B8056 peut accueillir douze plateaux de disque 3,5" avant avec jusqu'à quatre supports NVMe U.2, et deux plateaux de disque arrière 2,5" NVMe U.2 remplaçables à chaud sans outil pour le déploiement du disque de démarrage. Par ailleurs, le TS70A-B8056 offre 26 plateaux de disques 2,5" NVMe U.2 remplaçables à chaud et sans outil pour les exigences d'IOP élevées dans les applications de streaming de données hautes performances.

