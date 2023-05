Maye Musk, Richard Orlinski et Sophie Ellis-Bextor à l'honneur aux WIBA Awards 2023





Décernés aux influenceurs et aux talents, les WIBA Awards ont rendu hommage aux personnalités les plus influentes des réseaux sociaux pour la cinquième fois lors du Festival de Cannes.

Le trophée spécial de l'édition anniversaire des WIBA Awards a été conçu en exclusivité par Richard Orlinski, sculpteur français et artiste visuel néo-pop qui est, depuis 2015, l'artiste contemporain français le plus vendu au monde.

L'événement a récompensé des célébrités internationales et des personnalités d'exception telles que Maye Musk, Richard Orlinski, Halima Aden, Kiera Chaplin, l'ancienne porte-parole du président Zelenskyy, Iuliia Mendel, et d'autres. Le Grand Prix des WIBA 2023 est attribué à Domelipa connue pour ses lip syncs chorégraphiés et ses vignettes sur sa vie quotidienne avec plus de 80 millions d'abonnés.

L'événement comprenait une performance exclusive de Sophie Ellis-Bextor qui a atteint le firmament avec ses singles « Groovejet » et « Murder on the Dancefloor », un DJ set de Richard Orlinski, et un after à L'Arc Club.

Les WIBA Awards, organisés par la World Influencers Association (WIBA), est le prix mondial pour les personnalités les plus influentes dans l'univers des réseaux sociaux, avec une portée mondiale totale de plus de 200 millions de personnes. Les WIBA Awards sont un événement annuel touchant plusieurs millions de personnes qui met en évidence les causes sociales les plus importantes, responsabilise la voix des influenceurs et encourage les conversations et les amitiés mondiales.

Les lauréats des WIBA Awards sont les principaux influenceurs mondiaux, à l'instar de Khaby Lame ? le numéro un des TikTokers et le gagnant du Grand Prix aux WIBA Awards 2022, Nusret Gökçe, Nikkie Tutorials, Gianluca Vacchi, Foodgod, Kat Graham, Kelly Rutherford, Ellen Von Unwerth, Coco Rocha, pour n'en nommer que quelques-uns.

Photos : https://drive.google.com/drive/folders/1owW8d5hPYLMZqNrk3Ccnl7k5wcdUf0Nz

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mai 2023 à 16:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :