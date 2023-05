Avis aux médias - Le ministre Champagne et le premier ministre du Québec, François Legault, feront une annonce à Bécancour





BÉCANCOUR, QC, le 28 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ainsi que le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre québécois de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, feront une annonce à Bécancour.

Date : Le lundi 29 mai 2023

Heure : 14 h (heure de l'Est)

Lieu :

Société du Parc Industriel et Portuaire de Bécancour

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent obligatoirement confirmer leur présence auprès de M. Ewan Sauves à [email protected] d'ici le lundi 29 mai, à 07h00 (heure de l'Est). Ils sont priés d'arriver 60 minutes avant le début de l'événement.

