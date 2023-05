Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services offerts dans la région de la Montérégie-Est

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et Jenna Sudds, secrétaire parlementaire, ont émis la déclaration suivante aujourd'hui : « La précarité menstruelle est une triste réalité à l'échelle mondiale,...

L'inscription au 10e Sommet annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie est maintenant fermée. Ce sommet en personne marque le 10e anniversaire de l'organisation à but non lucratif et se tiendra à Newport Beach, en Californie,...