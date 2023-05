Inspirer une nouvelle génération de scientifiques : 12 000 étudiants saoudiens collaborent avec des astronautes lors de trois expériences scientifiques





CAP CANAVERAL, Floride, 28 mai 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un événement éducatif rare, les astronautes Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni ont mené trois expériences éducatives de sensibilisation en temps réel depuis la Station spatiale internationale auprès de 12 000 étudiants saoudiens situés dans 42 endroits différents du Royaume d'Arabie saoudite. Ces expériences en temps réel avec l'équipage saoudien à bord de l'ISS ont eu lieu en collaboration avec le ministère de l'Éducation, la fondation du Roi Fahd Abdelaziz et son équipe « Mawhaba », spécialisée dans les talents et les dons, et des écoles de Riyadh et de Misk.

L'objectif de ces trois expériences est d'améliorer les connaissances des élèves en matière de sciences spatiales et sur la manière dont elles contribuent à l'amélioration de la qualité de vie sur Terre, en juxtaposant leurs expériences terrestres avec celles menées en temps réel par l'équipage saoudien à bord de l'ISS. Les élèves ont pu voir par eux-mêmes que l'environnement d'une expérience avait un impact réel sur ses résultats. Les expériences ont porté sur les feux d'artifice liquides, les cerfs-volants spatiaux et le transfert de chaleur, correspondant respectivement à la mécanique des fluides, l'aérodynamique et la transmission thermique. Cette interaction en temps réel a permis aux élèves d'interagir en direct avec l'équipage saoudien pendant que les deux groupes effectuaient leurs expériences ensemble et de manière simultanée, sur Terre et dans l'espace.

Les élèves ont été divisés en trois groupes correspondant à leur tranche d'âge. Le premier groupe (9-12 ans) a expérimenté avec des feux d'artifice liquides, se concentrant sur la mécanique des fluides. Ils pouvaient comparer les effets de la microgravité sur la vitesse et la forme des fluides dans l'espace, et assister en direct à l'impact de la gravité sur ces fluides. Le deuxième groupe (13-15 ans) a construit des cerfs-volants spatiaux pour expérimenter l'altération de l'aérodynamique par la microgravité par rapport à la Terre. Le troisième groupe (15-18 ans) a expérimenté sur le transfert de chaleur pour voir les changements de couleur et de temps lors de la transmission de chaleur sous l'effet de la microgravité dans l'espace, dans le but de faire comprendre aux étudiants que le rayonnement est le seul moyen de transférer la chaleur dans l'espace, et que celle-ci s'y transfère différemment.

Ces trois expériences éducatives font partie des 14 expériences scientifiques réalisées par les deux astronautes saoudiens au cours de leur mission. Celles-ci comprenaient un éventail de tests allant de la recherche humaine à la science cellulaire en passant par la pluie artificielle en microgravité.

En mobilisant des scientifiques saoudiens et des milliers d'étudiants à travers l'Arabie saoudite, la SSC tient à développer son secteur spatial à travers ses employés, en leur offrant la possibilité d'avoir un impact tangible sur la science et d'inspirer la jeunesse saoudienne à rejoindre le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Cet effort est l'un des nombreux à venir, qui capitaliseront sur le programme HSF comme moyen de mettre en avant la science et d'étendre l'économie saoudienne à l'espace.

Les efforts déployés par la SSC visent à préparer les futures générations d'astronautes et d'ingénieurs grâce à des programmes d'éducation et de formation de qualité, à la participation à des expériences scientifiques, à des projets de recherche internationaux et à de futures missions liées à l'espace. Toutes ces activités aideront le Royaume à élever son statut et à atteindre les objectifs fixés par son plan Vision 2030.

