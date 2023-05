L'Inca arrive aux États-Unis, de bonnes perspectives pour la reprise du tourisme au Pérou





L'empereur Inca parcourt les rues de New York tandis que son cortège danse inlassablement le long du chemin, attirant l'attention des passants qui s'arrêtent pour regarder et prendre une vidéo de la scène captivante.

Ce spectacle a été exécuté par 30 acteurs de Cuzco, au Pérou, comme une stratégie promotionnelle pour remettre le Pérou sous les projecteurs et devant les visiteurs potentiels de manière positive.

Le prochain Inti Raymi (Festival du Soleil), un rituel millénaire célébrant le Dieu Soleil et lui demandant d'allonger les jours, a été promu à New York afin de placer la célébration la plus importante du calendrier de Cuzco sous les feux de la rampe internationale.

Inti Raymi honore le soleil chaque 24 juin et célèbre le solstice d'hiver de l'hémisphère sud. Tout au long du mois de juin, des rituels incas sont réalisés pour honorer la terre, le soleil et les montagnes coiffées de glaciers de la région.

Bien que reconnaissant le Christ, la Vierge Marie et de nombreux saints, nombre de Péruviens commémorent également des divinités locales et naturelles, y compris la Pachamama (Terre Mère) et les Apus (Esprits de la Montagne), qui incluent des sommets sacrés recouverts de glaciers protégeant les villages de la région. Les célébrations andines comme le festival Qoyllur Rit'i et le Corpus Christi catholique mènent à la cérémonie la plus importante, l'Inti Raymi.

Cette invitation ouverte aux voyageurs internationaux à découvrir le Festival du Soleil 2023 est également un rappel de ce qui rend le Pérou si unique et spécial.

PROMPERÚ, les gouvernements locaux et le secteur privé ont travaillé dur pour promouvoir des événements et des destinations à court et à moyen terme, en visant le développement et la prospérité de l'industrie du tourisme.

Les Transformers à Cuzco

L'expérience incontournable de Machu Picchu et d'autres sites clés du Pérou seront présentés dans la prochaine itération de la franchise Transformers.

Avec 76 zones naturelles protégées, 21 zones de conservation régionales et 134 zones de conservation privées, le Pérou offre une multitude de destinations, de communautés et d'aventures à explorer avec la confiance d'une empreinte éthique et environnementale.

Des Andes à l'Amazonie, il existe des attractions et des expériences touristiques durables dans tout le pays, dont beaucoup sont mondialement accréditées et reconnues par des certifications vertes décernées par des organisations et des organismes écologiques internationalement reconnus.

Regardez cette vidéo des coulisses de « Transformers: Rise of the Beasts » dans les salles le 9 juin :

https://shorturl.at/dnpIR

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 mai 2023 à 13:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :